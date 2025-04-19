https://ria.ru/20250419/peremirie-2012323717.html

На Западе увидели в пасхальной инициативе Путина готовность к миру

На Западе увидели в пасхальной инициативе Путина готовность к миру - РИА Новости, 19.04.2025

На Западе увидели в пасхальной инициативе Путина готовность к миру

Россия, объявив пасхальное перемирие, хочет показать свою готовность к мирным переговорам, а для Украины это тест, чтобы понять, действительно ли она готова к... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T22:53:00+03:00

2025-04-19T22:53:00+03:00

2025-04-19T23:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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пасхальное перемирие, объявленное путиным

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ГААГА, 19 апр - РИА Новости. Россия, объявив пасхальное перемирие, хочет показать свою готовность к мирным переговорам, а для Украины это тест, чтобы понять, действительно ли она готова к миру, заявила РИА Новости независимая нидерландская журналистка, освещавшая украинский конфликт, Соня ван ден Энде. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Я думаю, Россия хочет показать, что она готова к мирному соглашению и к переговорам. Показать это Украине, показать это и Европе – мол, смотрите, мы готовы, хоть вы все время и говорите, что это не так, но это не мы, кто нарушает режим прекращения огня. Но на самом деле ведь все наоборот, потому что Украина нарушила режим прекращения огня, когда речь шла об энергообъектах", - заявила ван ден Энде. По ее словам, теперь все будет зависеть от Украины, в следующие часы станет ясно, настроена ли она серьезно. Журналистка также не исключила, что перемирие - одновременно и сигнал и для США. "(Президент США Дональд) Трамп уже сказал, что с него хватит, он хочет каких-то действий. Так что США ждут действий… Я думаю, это перемирие - дипломатический тест со стороны России, чтобы посмотреть, действительно ли Украина готова к миру. И чтобы показать США и, конечно же, Европе – если Украина нарушит его, значит она не хочет мира или не готова к нему. Думаю, что в этом суть", - отметила Соня ван ден Энде.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012320344.html

https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012309694.html

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