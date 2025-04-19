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На Западе увидели в пасхальной инициативе Путина готовность к миру - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 19.04.2025 (обновлено: 23:46 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012323717.html
На Западе увидели в пасхальной инициативе Путина готовность к миру
На Западе увидели в пасхальной инициативе Путина готовность к миру - РИА Новости, 19.04.2025
На Западе увидели в пасхальной инициативе Путина готовность к миру
Россия, объявив пасхальное перемирие, хочет показать свою готовность к мирным переговорам, а для Украины это тест, чтобы понять, действительно ли она готова к... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:53:00+03:00
2025-04-19T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
вооруженные силы украины
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ГААГА, 19 апр - РИА Новости. Россия, объявив пасхальное перемирие, хочет показать свою готовность к мирным переговорам, а для Украины это тест, чтобы понять, действительно ли она готова к миру, заявила РИА Новости независимая нидерландская журналистка, освещавшая украинский конфликт, Соня ван ден Энде. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Я думаю, Россия хочет показать, что она готова к мирному соглашению и к переговорам. Показать это Украине, показать это и Европе – мол, смотрите, мы готовы, хоть вы все время и говорите, что это не так, но это не мы, кто нарушает режим прекращения огня. Но на самом деле ведь все наоборот, потому что Украина нарушила режим прекращения огня, когда речь шла об энергообъектах", - заявила ван ден Энде. По ее словам, теперь все будет зависеть от Украины, в следующие часы станет ясно, настроена ли она серьезно. Журналистка также не исключила, что перемирие - одновременно и сигнал и для США. "(Президент США Дональд) Трамп уже сказал, что с него хватит, он хочет каких-то действий. Так что США ждут действий… Я думаю, это перемирие - дипломатический тест со стороны России, чтобы посмотреть, действительно ли Украина готова к миру. И чтобы показать США и, конечно же, Европе – если Украина нарушит его, значит она не хочет мира или не готова к нему. Думаю, что в этом суть", - отметила Соня ван ден Энде.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012320344.html
https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012309694.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Западе увидели в пасхальной инициативе Путина готовность к миру

Журналистка ван ден Энде: Путин пасхальной инициативой показал готовность к миру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / POOL
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ГААГА, 19 апр - РИА Новости. Россия, объявив пасхальное перемирие, хочет показать свою готовность к мирным переговорам, а для Украины это тест, чтобы понять, действительно ли она готова к миру, заявила РИА Новости независимая нидерландская журналистка, освещавшая украинский конфликт, Соня ван ден Энде.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"Я думаю, Россия хочет показать, что она готова к мирному соглашению и к переговорам. Показать это Украине, показать это и Европе – мол, смотрите, мы готовы, хоть вы все время и говорите, что это не так, но это не мы, кто нарушает режим прекращения огня. Но на самом деле ведь все наоборот, потому что Украина нарушила режим прекращения огня, когда речь шла об энергообъектах", - заявила ван ден Энде.
По ее словам, теперь все будет зависеть от Украины, в следующие часы станет ясно, настроена ли она серьезно.
Журналистка также не исключила, что перемирие - одновременно и сигнал и для США.
"(Президент США Дональд) Трамп уже сказал, что с него хватит, он хочет каких-то действий. Так что США ждут действий… Я думаю, это перемирие - дипломатический тест со стороны России, чтобы посмотреть, действительно ли Украина готова к миру. И чтобы показать США и, конечно же, Европе – если Украина нарушит его, значит она не хочет мира или не готова к нему. Думаю, что в этом суть", - отметила Соня ван ден Энде.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинПасхальное перемирие, объявленное ПутинымВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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