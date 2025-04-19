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Власти Венгрии приветствовали пасхальную инициативу Путина - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012323192.html
Власти Венгрии приветствовали пасхальную инициативу Путина
Власти Венгрии приветствовали пасхальную инициативу Путина - РИА Новости, 19.04.2025
Власти Венгрии приветствовали пасхальную инициативу Путина
Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине позволит спасти жизни, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:44:00+03:00
2025-04-19T22:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
венгрия
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
вооруженные силы украины
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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине позволит спасти жизни, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер. "Пасхальное перемирие! Владимир Путин объявил прекращение огня с 18.00 сегодняшнего дня до полуночи воскресенья! На поле боя нет решения, есть только погибшие. Только прекращение огня и переговоры спасут жизни!" - написал Менцер в соцсети Facebook*. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
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в мире, россия, украина, венгрия, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Венгрия, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Власти Венгрии приветствовали пасхальную инициативу Путина

Правящая партия Венгрии приветствовала объявленное Путиным пасхальное перемирие

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине позволит спасти жизни, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер.
"Пасхальное перемирие! Владимир Путин объявил прекращение огня с 18.00 сегодняшнего дня до полуночи воскресенья! На поле боя нет решения, есть только погибшие. Только прекращение огня и переговоры спасут жизни!" - написал Менцер в соцсети Facebook*.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине
Вчера, 22:16
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В ЕС ответили на вопрос о пасхальном перемирии словами о поддержке Киева
Вчера, 21:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВенгрияВладимир ПутинПасхальное перемирие, объявленное ПутинымВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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