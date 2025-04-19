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Власти Венгрии приветствовали пасхальную инициативу Путина
Власти Венгрии приветствовали пасхальную инициативу Путина - РИА Новости, 19.04.2025
Власти Венгрии приветствовали пасхальную инициативу Путина
Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине позволит спасти жизни, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:44:00+03:00
2025-04-19T22:44:00+03:00
2025-04-19T22:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине позволит спасти жизни, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер. "Пасхальное перемирие! Владимир Путин объявил прекращение огня с 18.00 сегодняшнего дня до полуночи воскресенья! На поле боя нет решения, есть только погибшие. Только прекращение огня и переговоры спасут жизни!" - написал Менцер в соцсети Facebook*. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
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Власти Венгрии приветствовали пасхальную инициативу Путина
Правящая партия Венгрии приветствовала объявленное Путиным пасхальное перемирие