https://ria.ru/20250419/peremirie-2012322241.html

ООН приняла к сведению пасхальное перемирие на Украине

ООН приняла к сведению пасхальное перемирие на Украине - РИА Новости, 19.04.2025

ООН приняла к сведению пасхальное перемирие на Украине

ООН приняла к сведению объявленное РФ пасхальное перемирие, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T22:33:00+03:00

2025-04-19T22:33:00+03:00

2025-04-19T22:35:00+03:00

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россия

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пасхальное перемирие, объявленное путиным

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ООН, 19 апр - РИА Новости. ООН приняла к сведению объявленное РФ пасхальное перемирие, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника."Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия. Мы последовательно призываем к длительному прекращению огня в Украине и вновь заявляем о нашей поддержке значимых усилий по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира, который полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН".

https://ria.ru/20250419/evrodeputat-2012320849.html

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