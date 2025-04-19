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ООН приняла к сведению пасхальное перемирие на Украине - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 19.04.2025 (обновлено: 22:35 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012322241.html
ООН приняла к сведению пасхальное перемирие на Украине
ООН приняла к сведению пасхальное перемирие на Украине - РИА Новости, 19.04.2025
ООН приняла к сведению пасхальное перемирие на Украине
ООН приняла к сведению объявленное РФ пасхальное перемирие, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:33:00+03:00
2025-04-19T22:35:00+03:00
украина
россия
оон
специальная военная операция на украине
в мире
стефан дюжаррик
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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ООН, 19 апр - РИА Новости. ООН приняла к сведению объявленное РФ пасхальное перемирие, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника."Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия. Мы последовательно призываем к длительному прекращению огня в Украине и вновь заявляем о нашей поддержке значимых усилий по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира, который полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН".
https://ria.ru/20250419/evrodeputat-2012320849.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012320344.html
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Украина, Россия, ООН, Специальная военная операция на Украине, В мире, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ООН приняла к сведению пасхальное перемирие на Украине

ООН приняла к сведению перемирие на Пасху и призывает к прочному миру на Украине

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 19 апр - РИА Новости. ООН приняла к сведению объявленное РФ пасхальное перемирие, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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Вчера, 22:08
"Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия. Мы последовательно призываем к длительному прекращению огня в Украине и вновь заявляем о нашей поддержке значимых усилий по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира, который полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН".
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Вчера, 21:58
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияООНВ миреСтефан ДюжаррикВладимир ПутинПасхальное перемирие, объявленное ПутинымВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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