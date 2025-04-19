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Белоруссия приветствовала пасхальную инициативу Путина - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 19.04.2025 (обновлено: 22:38 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012322122.html
Белоруссия приветствовала пасхальную инициативу Путина
Белоруссия приветствовала пасхальную инициативу Путина - РИА Новости, 19.04.2025
Белоруссия приветствовала пасхальную инициативу Путина
Белоруссия приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне украинского конфликта, надеется, что решение станет шагом для деэскалации и позволит... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:32:00+03:00
2025-04-19T22:38:00+03:00
в мире
белоруссия
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Белоруссия приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне украинского конфликта, надеется, что решение станет шагом для деэскалации и позволит перейти к дипломатическому урегулированию, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД республики.В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника."Республика Беларусь приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне конфликта", - отметили в пресс-службе.Там подчеркнули, что "особую значимость этому шагу придает его символичность в преддверии праздника Пасхи, который в равной мере почитается тремя братскими народами — Беларуси, России и Украины — как время мира, гуманизма и обновления"."Надеемся, что перемирие станет шагом для деэскалации напряженности и позволит перейти к дипломатическому урегулированию", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
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В мире, Белоруссия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Белоруссия приветствовала пасхальную инициативу Путина

МИД Белоруссии надеется, что перемирие на Пасху станет шагом к миру на Украине

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Белоруссия приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне украинского конфликта, надеется, что решение станет шагом для деэскалации и позволит перейти к дипломатическому урегулированию, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД республики.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"Республика Беларусь приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне конфликта", - отметили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что "особую значимость этому шагу придает его символичность в преддверии праздника Пасхи, который в равной мере почитается тремя братскими народами — Беларуси, России и Украины — как время мира, гуманизма и обновления".
"Надеемся, что перемирие станет шагом для деэскалации напряженности и позволит перейти к дипломатическому урегулированию", - добавили в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияВладимир ПутинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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