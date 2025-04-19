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Белоруссия приветствовала пасхальную инициативу Путина
Белоруссия приветствовала пасхальную инициативу Путина - РИА Новости, 19.04.2025
Белоруссия приветствовала пасхальную инициативу Путина
Белоруссия приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне украинского конфликта, надеется, что решение станет шагом для деэскалации и позволит... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:32:00+03:00
2025-04-19T22:32:00+03:00
2025-04-19T22:38:00+03:00
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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Белоруссия приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне украинского конфликта, надеется, что решение станет шагом для деэскалации и позволит перейти к дипломатическому урегулированию, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД республики.В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника."Республика Беларусь приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне конфликта", - отметили в пресс-службе.Там подчеркнули, что "особую значимость этому шагу придает его символичность в преддверии праздника Пасхи, который в равной мере почитается тремя братскими народами — Беларуси, России и Украины — как время мира, гуманизма и обновления"."Надеемся, что перемирие станет шагом для деэскалации напряженности и позволит перейти к дипломатическому урегулированию", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
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Белоруссия приветствовала пасхальную инициативу Путина
МИД Белоруссии надеется, что перемирие на Пасху станет шагом к миру на Украине