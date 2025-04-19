https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине

Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине - РИА Новости, 19.04.2025

Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине

В канун православной Пасхи президент России Владимир Путин огорошил наших противников неожиданным решением и дал указание российскому Генштабу прекратить все... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T22:16:00+03:00

2025-04-19T22:16:00+03:00

2025-04-19T22:48:00+03:00

украина

россия

сша

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дмитрий медведев

вооруженные силы украины

государственный департамент сша

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В канун православной Пасхи президент России Владимир Путин огорошил наших противников неожиданным решением и дал указание российскому Генштабу прекратить все боевые действия по всей линии боевого соприкосновения и установить пасхальное перемирие в промежуток между 18:00 субботы и 00:00 с воскресенья на понедельник.Условие одно: перемирие действует ровно до того момента, когда его нарушает противоположная сторона.Все перемирия работают исключительно в пользу проигрывающей стороны. С учетом того что наши войска ведут активные наступательные действия по 11 направлениям, чисто военно-тактического смысла для нас в такой паузе нет.Вместо этого Путин сделал очень сильный ход, заставив Киев и Евросоюз застыть в перекрученных позах в стиле "море волнуется раз", потому что от продолжения военных действий для них зависит все, а принять перемирие из рук Путина они не могут на уровне ДНК.Отдельных аплодисментов заслуживает выбор момента объявления перемирия: Путин дал обитателям Белого дома ровно полчаса после начала рабочего дня в Вашингтоне, чтобы выпить кофе, включить компьютер и получить новость, которая может поменять очень многое.После лихорадочных созвонов с Лондоном и Парижем Зеленский дал задний ход и начал петлять и переобуваться: после изначального отказа от перемирия он заявил, что Украина готова его соблюдать "зеркально" и даже, если что, продлить.Но тут нужно понимать, что еще со времен так называемой АТО Киев никогда, ни единого раза никаких перемирий не соблюдал и перемен ждать наивно: со стороны ВСУ обстрелы продолжаются прямо сейчас.Наш президент дал Зеленскому возможность в полный рост подтвердить, чего стоит на деле его "приверженность миру" и "готовность заключить мир здесь и сейчас". Результат на табло: вроде как подтвержденное Зеленским перемирие по факту не работает, и теперь у западных деятелей нет ни единого шанса удачно перепутать, кто хочет мира, а кто — войны.В последние дни в антитрамповских и русофобских западных СМИ было очень много разговоров и обвинений в адрес России в том, что она уклоняется от мира. Параллельно со стороны команды Трампа потоком шли всевозможные сигналы вплоть до голубей и азбуки Морзе: то госсекретарь Рубио сообщил, что США "дошли до точки", то представитель Госдепа Брюс объявила, что "мы не будем просто ждать и надеяться", то Трамп заявил, что готов "умыть руки", если не будет подвижек.Мало того — сразу стройными рядами пошли вбросы про то, что американцы ради мира во всем мире расщедрились настолько, что теперь якобы готовы признать российским Крым и остальные новые регионы, рассмотреть смягчение санкций, разморозить активы. И вроде как уже "не рассматривают новые пакеты военной помощи Украине после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные администрацией Байдена", а также хотят организовать новую встречу Уиткоффа с представителями России "для обсуждения рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине".В общем и целом очевидно, что украинский чемодан без ручки Трампу осточертел, но он просто не может бросить его, чтобы его не обвинили в игре в команде с Путиным.В итоге Путин сделал Трампу великолепную голевую передачу в стиле Овечкина, и теперь Трамп со спокойной совестью может сказать: "Вот видите, русские сделали конкретный шаг к миру, а Украина хочет убивать и дальше. Есть вопросы, кто здесь плохой парень?" И завязать тесемки папочки "Украина", сдать ее в архив и помыть руки земляничным мылом фабрики "Свобода".Это лучший пасхальный подарок из всех, которые когда-либо в жизни получал Трамп.Дело в том, что Трамп — это не политик, а бизнесмен и шоумен, который талантливо мимикрирует под политика. Его стихия — не многошаговые стратегии на тысячи лет, а бухгалтерские книги.И сейчас бухгалтерские книги Трампа буквально вопиют, что Украину нужно срочно записывать в красную графу и фиксировать убытки, потому что грядет финансовая проверка и кое-кому может прилететь.Одна затеянная Трампом тарифная война может привести США к колоссальным финансовым потерям и кризису, по сравнению с которым Великая депрессия будет казаться катанием по полу от смеха. Одновременно с этим на руках у Трампа листок с домашними заданиями, среди которых — подготовка к глобальному противостоянию с Китаем, разруливание кризиса на Ближнем Востоке, уход из Европы, ассимиляция Гренландии и Канады, наведение порядка у себя "на заднем дворе" — в Латинской Америке и бездонные дыры в лице внутриамериканских проектов.А часики тикают.По недавним утечкам, руководство США исходит из того, что к 2027 году Китай достигнет пика своего экономического и военного могущества и надо успеть к этому моменту хотя бы погладить пилотку (про это и рекордный триллионный военный бюджет на 2026 год).Одновременно Трамп публично и красиво вписался в мегапроект "Железный купол США", предназначенный для "абсолютной" защиты страны от ракетных атак с воздуха, который только на этапе аперитивов потребует 50 миллиардов долларов; проект по безопасности на южной границе (который начался со "стены Трампа", а сейчас превращается в создание полноценного фронта с дивизиями и танками), по которому только за один месяц перерасход составил 300 миллионов долларов, а за год вырисовывается несколько миллиардов; срочное перевооружение ВВС и флота; создание Космических войск и множество других инициатив.В затылок Трампу при этом дышит стремительно раздувающийся госдолг, для борьбы с которым половинят бюджеты целых министерств и ведомств (например, МИД, Минздрав и Минсоцразвития), а также режут все, что можно отрезать, включая начавшийся вывод войск из Сирии.Денег нет, а нужно держаться — и никакой Украины тут и близко нет.Издание The Washington Post решило сыграть на эмоциях и написало, что "Трамп фактически бросил Украину под автобус, <…> чтобы та согласилась на одностороннюю сделку".На самом деле, нельзя бросить под автобус то, что уже находится в помойке, — нужно только забросать ее землей и посадить русские березы.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал: "Американские чиновники заявили, что США "умоют руки" в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу. Мудро. Европе следует поступить так же. Тогда Россия быстрее со всем разберется".Вот тогда и руки помоем, но с хлоркой.

https://ria.ru/20250414/armiya-2011052861.html

https://ria.ru/20250412/skhvatka-2010783494.html

https://ria.ru/20250419/nyet-2012177906.html

https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html

https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html

https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html

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