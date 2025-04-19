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В ЕС ответили на вопрос о пасхальном перемирии словами о поддержке Киева - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 19.04.2025 (обновлено: 22:08 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012320344.html
В ЕС ответили на вопрос о пасхальном перемирии словами о поддержке Киева
В ЕС ответили на вопрос о пасхальном перемирии словами о поддержке Киева - РИА Новости, 19.04.2025
В ЕС ответили на вопрос о пасхальном перемирии словами о поддержке Киева
В Еврокомиссии на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия заявили РИА Новости, что ждут фактическое прекращение огня и... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:58:00+03:00
2025-04-19T22:08:00+03:00
в мире
украина
россия
евросоюз
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. В Еврокомиссии на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия заявили РИА Новости, что ждут фактическое прекращение огня и действия по длительному перемирию.В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника."Сначала нам нужно увидеть фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня. Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет", - заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на просьбу РИА Новости прокомментировать инициативу.Собеседница агентства также добавила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.В пятницу, 18 апреля, истек 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергоинфраструктуре России и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва придерживалась запрета на нанесение ударов по энергоинфраструктуре, чего нельзя сказать о Киеве.Страны Евросоюза, в частности Великобритания, Германия и Франция, в течение всех 30 дней моратория продолжали поставлять вооружение для ВСУ, таким образом подпитывая конфликт.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012316220.html
https://ria.ru/20250419/pisatel-2012319748.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012317442.html
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в мире, украина, россия, евросоюз, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Владимир Путин
В ЕС ответили на вопрос о пасхальном перемирии словами о поддержке Киева

В ЕК заявили, что ждут прекращения огня на Украине, но продолжат поддержку Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. В Еврокомиссии на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия заявили РИА Новости, что ждут фактическое прекращение огня и действия по длительному перемирию.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Отказ ЕС поддержать перемирие покажет отсутствие ценностей, считает эксперт
Вчера, 20:55
"Сначала нам нужно увидеть фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня. Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет", - заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на просьбу РИА Новости прокомментировать инициативу.
Собеседница агентства также добавила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
"Был прецедент": эксперт оценил готовность Киева соблюдать перемирие
Вчера, 21:53
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
В пятницу, 18 апреля, истек 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергоинфраструктуре России и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва придерживалась запрета на нанесение ударов по энергоинфраструктуре, чего нельзя сказать о Киеве.
Страны Евросоюза, в частности Великобритания, Германия и Франция, в течение всех 30 дней моратория продолжали поставлять вооружение для ВСУ, таким образом подпитывая конфликт.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Экс-аналитик Пентагона увидел в перемирии на Пасху готовность России к миру
Вчера, 21:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное ПутинымВладимир Путин
 
 
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