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СМИ: попытки реализовать пасхальное перемирие предпринимались уже дважды - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012319568.html
СМИ: попытки реализовать пасхальное перемирие предпринимались уже дважды
СМИ: попытки реализовать пасхальное перемирие предпринимались уже дважды - РИА Новости, 19.04.2025
СМИ: попытки реализовать пасхальное перемирие предпринимались уже дважды
Попытки реализовать пасхальное перемирие с начала конфликта на Украине предпринимались уже дважды, но безуспешно, говорится в материале греческого... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:52:00+03:00
2025-04-19T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
антониу гутерриш
дональд трамп
оон
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Попытки реализовать пасхальное перемирие с начала конфликта на Украине предпринимались уже дважды, но безуспешно, говорится в материале греческого информационного агентства АМНА. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Агентство подробно цитирует заявление президента России и его слова, что украинский ответ "продемонстрирует искренность киевского режима, его волю и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение коренных причин украинского кризиса". "Попытки реализовать пасхальное прекращение огня на Украине предпринимались уже дважды, но безуспешно, с начала конфликта в феврале 2022 года", - напомнило агентство. "В апреле 2022 года первая попытка в этом направлении, предпринятая генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, не состоялась из-за отказа России, которая посчитала, что прекращение огня даст украинской армии возможность перегруппироваться. В следующем году, в январе 2023 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал обе стороны прекратить боевые действия на Пасху, и Россия объявила 36-часовое прекращение огня, однако Украина расценила его как "ловушку", и боевые действия продолжились", - уточняется в публикации агентства. Портал "Прото тема" отмечает, что Владимир Путин объявил пасхальное перемирие после сообщений, что президент США Дональд Трамп признает присоединение Крыма к России.
https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html
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россия, украина, сша, владимир путин, антониу гутерриш, дональд трамп, оон, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Антониу Гутерриш, Дональд Трамп, ООН, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
СМИ: попытки реализовать пасхальное перемирие предпринимались уже дважды

АМНА: попытки реализовать пасхальное перемирие на Украине предпринимались дважды

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Попытки реализовать пасхальное перемирие с начала конфликта на Украине предпринимались уже дважды, но безуспешно, говорится в материале греческого информационного агентства АМНА.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным
Вчера, 20:35
Агентство подробно цитирует заявление президента России и его слова, что украинский ответ "продемонстрирует искренность киевского режима, его волю и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение коренных причин украинского кризиса". "Попытки реализовать пасхальное прекращение огня на Украине предпринимались уже дважды, но безуспешно, с начала конфликта в феврале 2022 года", - напомнило агентство.
"В апреле 2022 года первая попытка в этом направлении, предпринятая генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, не состоялась из-за отказа России, которая посчитала, что прекращение огня даст украинской армии возможность перегруппироваться. В следующем году, в январе 2023 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал обе стороны прекратить боевые действия на Пасху, и Россия объявила 36-часовое прекращение огня, однако Украина расценила его как "ловушку", и боевые действия продолжились", - уточняется в публикации агентства.
Портал "Прото тема" отмечает, что Владимир Путин объявил пасхальное перемирие после сообщений, что президент США Дональд Трамп признает присоединение Крыма к России.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Симоньян рассказала об отношении к пасхальной инициативе Путина
Вчера, 21:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинАнтониу ГутерришДональд ТрампООНПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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