https://ria.ru/20250419/peremirie-2012319568.html

СМИ: попытки реализовать пасхальное перемирие предпринимались уже дважды

СМИ: попытки реализовать пасхальное перемирие предпринимались уже дважды - РИА Новости, 19.04.2025

СМИ: попытки реализовать пасхальное перемирие предпринимались уже дважды

Попытки реализовать пасхальное перемирие с начала конфликта на Украине предпринимались уже дважды, но безуспешно, говорится в материале греческого... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T21:52:00+03:00

2025-04-19T21:52:00+03:00

2025-04-19T21:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

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антониу гутерриш

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Попытки реализовать пасхальное перемирие с начала конфликта на Украине предпринимались уже дважды, но безуспешно, говорится в материале греческого информационного агентства АМНА. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Агентство подробно цитирует заявление президента России и его слова, что украинский ответ "продемонстрирует искренность киевского режима, его волю и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение коренных причин украинского кризиса". "Попытки реализовать пасхальное прекращение огня на Украине предпринимались уже дважды, но безуспешно, с начала конфликта в феврале 2022 года", - напомнило агентство. "В апреле 2022 года первая попытка в этом направлении, предпринятая генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, не состоялась из-за отказа России, которая посчитала, что прекращение огня даст украинской армии возможность перегруппироваться. В следующем году, в январе 2023 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал обе стороны прекратить боевые действия на Пасху, и Россия объявила 36-часовое прекращение огня, однако Украина расценила его как "ловушку", и боевые действия продолжились", - уточняется в публикации агентства. Портал "Прото тема" отмечает, что Владимир Путин объявил пасхальное перемирие после сообщений, что президент США Дональд Трамп признает присоединение Крыма к России.

https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html

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россия, украина, сша, владимир путин, антониу гутерриш, дональд трамп, оон, пасхальное перемирие, объявленное путиным