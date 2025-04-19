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Ливанский депутат назвал пасхальное перемирие на Украине шагом к дипломатии
Ливанский депутат назвал пасхальное перемирие на Украине шагом к дипломатии - РИА Новости, 19.04.2025
Ливанский депутат назвал пасхальное перемирие на Украине шагом к дипломатии
Инициатива президента России Владимира Путина о пасхальном прекращении огня является положительным шагом на пути окончательного завершения боевых действий,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:36:00+03:00
2025-04-19T21:36:00+03:00
2025-04-19T21:36:00+03:00
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БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина о пасхальном прекращении огня является положительным шагом на пути окончательного завершения боевых действий, заявил РИА Новости ливанский депутат Билаль Абдалла. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня на время Пасхи является положительным шагом к началу реализации того, о чем шла речь относительно ... перемирия между Россией и Украиной с момента начала переговорного процесса, часть которого проходила в Саудовской Аравии", - сказал Абдалла. Ливанский депутат выразил надежду на то, что ответ Украины будет в том же духе и в том же направлении к деэскалации. "Я считаю, что дипломатический вариант является наилучшим для решения этой проблемы", - добавил Абдалла.
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Ливанский депутат назвал пасхальное перемирие на Украине шагом к дипломатии
Депутат Абдалла счел пасхальную инициативу шагом к более длительному перемирию