https://ria.ru/20250419/peremirie-2012317442.html

Экс-аналитик Пентагона увидел в перемирии на Пасху готовность России к миру

Экс-аналитик Пентагона увидел в перемирии на Пасху готовность России к миру - РИА Новости, 19.04.2025

Экс-аналитик Пентагона увидел в перемирии на Пасху готовность России к миру

Предложение президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии говорит о стремлении России положить конец конфликту и вернуться к переговорам, заявил бывший... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T21:19:00+03:00

2025-04-19T21:19:00+03:00

2025-04-19T21:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир путин

министерство обороны сша

пасхальное перемирие, объявленное путиным

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии говорит о стремлении России положить конец конфликту и вернуться к переговорам, заявил бывший аналитик минобороны США Майкл Малуф в комментарии РИА Новости. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Я думаю, призыв господина Путина к перемирию со стороны России — да и с обеих сторон — беспрецедентен и значим. Это, на мой взгляд, демонстрирует искреннее стремление положить конец кризису, особенно на фоне заявлений президента Трампа. Он намекал, что на этой неделе может произойти нечто важное, и, возможно, это часть тех обсуждений", - сказал Малуф. Он подчеркнул, что решение Путина перейти к реализации перемирия крайне важно, и теперь нужно дождаться реакции Зеленского, что станет "показателем". "К сожалению, Зеленский уже демонстрировал, что не может придерживаться договоренностей, особенно учитывая провал попытки прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Россия немедленно соблюла условия, а украинские силы — нет", - напомнил собеседник агентства. По его словам, это будет "важный сигнал" для администрации Трампа. "Я думаю, Трамп наблюдает за тем, можно ли считать Зеленского надежным партнером. Сейчас, как мне кажется, Трамп больше уверен в том, что распоряжение Путина будет выполнено. Важно то, как отреагирует украинская сторона — и это многое покажет", - добавил Малуф. Эксперт назвал инициативу Путина "серьезным шагом к завершению конфликта и возвращению сторон за стол переговоров". Также Малуф выразил мнение, что Трамп стремится к дипломатии и восстановлению отношений с Россией, рассматривая ее как стратегического партнера. "К сожалению, администрация Байдена этого не признавала, игнорировала Москву или вела себя снисходительно", - заявил он. Малуф добавил, что усилия с обеих сторон выглядят как "искренняя попытка выйти за рамки украинского кризиса". Он также указал на важность геополитического контекста, включая участие России в обсуждениях по ядерной программе Ирана. "Трамп стремится к более широкому стратегическому партнёрству с Россией, и Украина с Ираном — лишь два ключевых направления такого сотрудничества", - заключил он.

https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012311533.html

https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html

https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012309694.html

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