https://ria.ru/20250419/peremirie-2012317125.html

Военкор из Франции усомнилась в соблюдении перемирия Киевом

Военкор из Франции усомнилась в соблюдении перемирия Киевом - РИА Новости, 19.04.2025

Военкор из Франции усомнилась в соблюдении перемирия Киевом

Россия, объявив пасхальное перемирие, сделала жест доброй воли, но Киев вряд ли им воспользуется, заявила РИА Новости французский военный корреспондент в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T21:14:00+03:00

2025-04-19T21:14:00+03:00

2025-04-19T21:14:00+03:00

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пасхальное перемирие, объявленное путиным

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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Россия, объявив пасхальное перемирие, сделала жест доброй воли, но Киев вряд ли им воспользуется, заявила РИА Новости французский военный корреспондент в Донбассе Кристель Нэан. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. По ее словам, это жест "доброй воли", основанный на православных ценностях, но Украина "точно не будет соблюдать" перемирие, так как она уже не соблюдает режим прекращения огня в энергетической инфраструктуре. "Киев не способен даже соблюдать 30-дневное перемирие по определенному типу инфраструктуры, на что указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Нет смысла обсуждать всеобщее перемирие или долгосрочное прекращение огня", - сказала собеседница агентства. Со своей стороны, Россия с самого начала конфликта сделала "все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения" и соблюдала режим прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, указала журналистка.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012316220.html

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