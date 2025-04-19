Рейтинг@Mail.ru
Военкор из Франции усомнилась в соблюдении перемирия Киевом - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012317125.html
Военкор из Франции усомнилась в соблюдении перемирия Киевом
Военкор из Франции усомнилась в соблюдении перемирия Киевом - РИА Новости, 19.04.2025
Военкор из Франции усомнилась в соблюдении перемирия Киевом
Россия, объявив пасхальное перемирие, сделала жест доброй воли, но Киев вряд ли им воспользуется, заявила РИА Новости французский военный корреспондент в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:14:00+03:00
2025-04-19T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Россия, объявив пасхальное перемирие, сделала жест доброй воли, но Киев вряд ли им воспользуется, заявила РИА Новости французский военный корреспондент в Донбассе Кристель Нэан. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. По ее словам, это жест "доброй воли", основанный на православных ценностях, но Украина "точно не будет соблюдать" перемирие, так как она уже не соблюдает режим прекращения огня в энергетической инфраструктуре. "Киев не способен даже соблюдать 30-дневное перемирие по определенному типу инфраструктуры, на что указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Нет смысла обсуждать всеобщее перемирие или долгосрочное прекращение огня", - сказала собеседница агентства. Со своей стороны, Россия с самого начала конфликта сделала "все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения" и соблюдала режим прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, указала журналистка.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012316220.html
https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное богослужение в храме христа спасителя в москве
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Военкор из Франции усомнилась в соблюдении перемирия Киевом

Военкор Нэан: Россия сделала жест доброй воли, но Киев вряд ли им воспользуется

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Россия, объявив пасхальное перемирие, сделала жест доброй воли, но Киев вряд ли им воспользуется, заявила РИА Новости французский военный корреспондент в Донбассе Кристель Нэан.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Отказ ЕС поддержать перемирие покажет отсутствие ценностей, считает эксперт
Вчера, 20:55
По ее словам, это жест "доброй воли", основанный на православных ценностях, но Украина "точно не будет соблюдать" перемирие, так как она уже не соблюдает режим прекращения огня в энергетической инфраструктуре.
"Киев не способен даже соблюдать 30-дневное перемирие по определенному типу инфраструктуры, на что указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Нет смысла обсуждать всеобщее перемирие или долгосрочное прекращение огня", - сказала собеседница агентства.
Со своей стороны, Россия с самого начала конфликта сделала "все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения" и соблюдала режим прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, указала журналистка.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным
Вчера, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинПасхальное перемирие, объявленное ПутинымВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала