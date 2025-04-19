https://ria.ru/20250419/peremirie-2012317125.html
Военкор из Франции усомнилась в соблюдении перемирия Киевом
Военкор из Франции усомнилась в соблюдении перемирия Киевом - РИА Новости, 19.04.2025
Военкор из Франции усомнилась в соблюдении перемирия Киевом
Россия, объявив пасхальное перемирие, сделала жест доброй воли, но Киев вряд ли им воспользуется, заявила РИА Новости французский военный корреспондент в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:14:00+03:00
2025-04-19T21:14:00+03:00
2025-04-19T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Россия, объявив пасхальное перемирие, сделала жест доброй воли, но Киев вряд ли им воспользуется, заявила РИА Новости французский военный корреспондент в Донбассе Кристель Нэан. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. По ее словам, это жест "доброй воли", основанный на православных ценностях, но Украина "точно не будет соблюдать" перемирие, так как она уже не соблюдает режим прекращения огня в энергетической инфраструктуре. "Киев не способен даже соблюдать 30-дневное перемирие по определенному типу инфраструктуры, на что указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Нет смысла обсуждать всеобщее перемирие или долгосрочное прекращение огня", - сказала собеседница агентства. Со своей стороны, Россия с самого начала конфликта сделала "все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения" и соблюдала режим прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, указала журналистка.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012316220.html
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Военкор из Франции усомнилась в соблюдении перемирия Киевом
Военкор Нэан: Россия сделала жест доброй воли, но Киев вряд ли им воспользуется