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Рогов назвал пасхальное перемирие сильным шагом России - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012316952.html
Рогов назвал пасхальное перемирие сильным шагом России
Рогов назвал пасхальное перемирие сильным шагом России - РИА Новости, 19.04.2025
Рогов назвал пасхальное перемирие сильным шагом России
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:08:00+03:00
2025-04-19T21:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
владимир рогов
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал инициативу президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии сильным шагом России. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Президент Владимир Путин продемонстрировал всему миру сильный шаг России, показывающий, что мы стремимся к миру, не хотим проливать кровь, и в день Пасхи нужно сосредоточиться на молитве Господу", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, пасхальное перемирие, объявленное Россией в одностороннем порядке, показывает, что добрые русские православные люди готовы к миру, а "сатанисты и наркоманы, засевшие в русском городе Киеве", делают все, чтобы кровь проливалась дальше. "В случае, если Зеленский решит воспользоваться перемирием, чтобы где-то напасть, то все его боевики получат по зубам и однозначно будут уничтожены", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250419/ekspert-2012307174.html
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россия, владимир путин, владимир рогов, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Владимир Рогов, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Рогов назвал пасхальное перемирие сильным шагом России

Рогов назвал инициативу Путина о пасхальном перемирии сильным шагом России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал инициативу президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии сильным шагом России.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Эксперт прокомментировал пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Вчера, 19:29
"Президент Владимир Путин продемонстрировал всему миру сильный шаг России, показывающий, что мы стремимся к миру, не хотим проливать кровь, и в день Пасхи нужно сосредоточиться на молитве Господу", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, пасхальное перемирие, объявленное Россией в одностороннем порядке, показывает, что добрые русские православные люди готовы к миру, а "сатанисты и наркоманы, засевшие в русском городе Киеве", делают все, чтобы кровь проливалась дальше.
"В случае, если Зеленский решит воспользоваться перемирием, чтобы где-то напасть, то все его боевики получат по зубам и однозначно будут уничтожены", - сказал Рогов.
Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Мировые СМИ сообщили о решении Путина объявить о пасхальном перемирии
Вчера, 19:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВладимир РоговПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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