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Рогов назвал пасхальное перемирие сильным шагом России
Рогов назвал пасхальное перемирие сильным шагом России - РИА Новости, 19.04.2025
Рогов назвал пасхальное перемирие сильным шагом России
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:08:00+03:00
2025-04-19T21:08:00+03:00
2025-04-19T21:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
владимир рогов
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал инициативу президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии сильным шагом России. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Президент Владимир Путин продемонстрировал всему миру сильный шаг России, показывающий, что мы стремимся к миру, не хотим проливать кровь, и в день Пасхи нужно сосредоточиться на молитве Господу", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, пасхальное перемирие, объявленное Россией в одностороннем порядке, показывает, что добрые русские православные люди готовы к миру, а "сатанисты и наркоманы, засевшие в русском городе Киеве", делают все, чтобы кровь проливалась дальше. "В случае, если Зеленский решит воспользоваться перемирием, чтобы где-то напасть, то все его боевики получат по зубам и однозначно будут уничтожены", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250419/ekspert-2012307174.html
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россия, владимир путин, владимир рогов, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Владимир Рогов, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Рогов назвал пасхальное перемирие сильным шагом России
Рогов назвал инициативу Путина о пасхальном перемирии сильным шагом России