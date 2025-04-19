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Турецкий политик увидел в пасхальном перемирии возможность для мира
Турецкий политик увидел в пасхальном перемирии возможность для мира - РИА Новости, 19.04.2025
Турецкий политик увидел в пасхальном перемирии возможность для мира
Инициатива президента РФ Владимира Путина по пасхальному перемирию на Украине - стратегически целесообразна, показывает благоразумный подход, она создает... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:00:00+03:00
2025-04-19T21:00:00+03:00
2025-04-19T21:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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пасхальное перемирие, объявленное путиным
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АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина по пасхальному перемирию на Украине - стратегически целесообразна, показывает благоразумный подход, она создает возможность для установления мира, заявил РИА Новости заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Я лично считаю, что прекращение огня, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным по случаю этого святого дня, является как гуманитарным, так и стратегически целесообразным. Подобные шаги отражают чувство ответственности за то, чтобы управлять не только войной, но и совестью. Тот факт, что такая глобально влиятельная держава, как Российская Федерация, проявляет благоразумный подход в такой период, создает важную возможность для мира", - сказал политик.
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Турецкий политик увидел в пасхальном перемирии возможность для мира
Турецкий политик Коркмаз: пасхальная инициатива Путина дает возможность для мира