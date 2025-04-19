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Турецкий политик увидел в пасхальном перемирии возможность для мира - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012316423.html
Турецкий политик увидел в пасхальном перемирии возможность для мира
Турецкий политик увидел в пасхальном перемирии возможность для мира - РИА Новости, 19.04.2025
Турецкий политик увидел в пасхальном перемирии возможность для мира
Инициатива президента РФ Владимира Путина по пасхальному перемирию на Украине - стратегически целесообразна, показывает благоразумный подход, она создает... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:00:00+03:00
2025-04-19T21:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина по пасхальному перемирию на Украине - стратегически целесообразна, показывает благоразумный подход, она создает возможность для установления мира, заявил РИА Новости заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Я лично считаю, что прекращение огня, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным по случаю этого святого дня, является как гуманитарным, так и стратегически целесообразным. Подобные шаги отражают чувство ответственности за то, чтобы управлять не только войной, но и совестью. Тот факт, что такая глобально влиятельная держава, как Российская Федерация, проявляет благоразумный подход в такой период, создает важную возможность для мира", - сказал политик.
https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012309694.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Турция
Турецкий политик увидел в пасхальном перемирии возможность для мира

Турецкий политик Коркмаз: пасхальная инициатива Путина дает возможность для мира

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина по пасхальному перемирию на Украине - стратегически целесообразна, показывает благоразумный подход, она создает возможность для установления мира, заявил РИА Новости заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"Я лично считаю, что прекращение огня, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным по случаю этого святого дня, является как гуманитарным, так и стратегически целесообразным. Подобные шаги отражают чувство ответственности за то, чтобы управлять не только войной, но и совестью. Тот факт, что такая глобально влиятельная держава, как Российская Федерация, проявляет благоразумный подход в такой период, создает важную возможность для мира", - сказал политик.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное ПутинымТурция
 
 
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