https://ria.ru/20250419/peremirie-2012316220.html

Отказ ЕС поддержать перемирие покажет отсутствие ценностей, считает эксперт

Отказ ЕС поддержать перемирие покажет отсутствие ценностей, считает эксперт - РИА Новости, 19.04.2025

Отказ ЕС поддержать перемирие покажет отсутствие ценностей, считает эксперт

Отказ стран Европейского союза поддержать российское предложение о пасхальном перемирии будет свидетельствовать об утрате ими базовых культурных ценностей,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T20:55:00+03:00

2025-04-19T20:55:00+03:00

2025-04-19T20:55:00+03:00

россия

европа

украина

владимир путин

евросоюз

пасхальное перемирие, объявленное путиным

в мире

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ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Отказ стран Европейского союза поддержать российское предложение о пасхальном перемирии будет свидетельствовать об утрате ими базовых культурных ценностей, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. По словам австрийского эксперта, идея объявлять перемирие на такие важные праздники, как Пасха и Рождество, является частью европейской культурной традиции. "Если Запад не сможет поддержать предложение президента России, это будет явным признаком отсутствия культуры", - заявил аналитик. Он добавил, что подобная реакция со стороны ЕС будет неудивительна, поскольку Европа, по его словам, "всё больше отрывается от собственных духовных и исторических корней". Поппель также отметил, что культура войны и военных конфликтов остаётся непонятной для западных стран, и в их действиях нередко отсутствует как человеческий, так и культурный аспект. "Но даже в борьбе должна присутствовать человечность и культура", - пояснил он. Говоря о позиции России, аналитик отметил, что "Москва не рассматривает украинский народ как врага, в отличие от европейского восприятия России". "Но такова реальность", - уточнил эксперт. По его мнению, "Россия остаётся культурным государством, которому трудно найти аналог в современной Европе". "В Европе трудно найти аналогичный пример такого государства", - добавил он. Собеседник агентства также выразил надежду, что, несмотря на общий политический настрой, некоторые европейские страны всё же осознают важность гуманитарных шагов, таких как пасхальное перемирие. "И постараются практиковать эту культуру человечности", - заключил Поппель.

https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012311533.html

https://ria.ru/20250419/slutskiy-2012292583.html

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россия, европа, украина, владимир путин, евросоюз, пасхальное перемирие, объявленное путиным, в мире