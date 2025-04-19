https://ria.ru/20250419/peremirie-2012311274.html

Итальянский сенатор назвал перемирие на Украине хорошей новостью на Пасху

Итальянский сенатор назвал перемирие на Украине хорошей новостью на Пасху - РИА Новости, 19.04.2025

Итальянский сенатор назвал перемирие на Украине хорошей новостью на Пасху

Объявленное на Украине перемирие является хорошей новостью на Пасху, есть надежда, что оно станет первым шагом на пути "к чему-то большему", заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T20:13:00+03:00

2025-04-19T20:13:00+03:00

2025-04-19T20:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f978b832bd3669e001bb30a78405abfd.jpg

Рим, 18 апр - РИА Новости. Объявленное на Украине перемирие является хорошей новостью на Пасху, есть надежда, что оно станет первым шагом на пути "к чему-то большему", заявил РИА Новости член сената итальянского парламента от партии "Лига" Мануэль Вескови. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Пока есть перемирие, это позитивный момент. Будем надеяться, что мы действительно достигнем мира как можно скорее. Я думаю о ребятах на фронте и о том, что обе стороны, которые не знают друг друга в свои 20 лет, должны умереть, прежде чем это закончится. И они, возможно, даже не знают, почему они там воюют. Я надеюсь на то, что перемирие может стать первым шагом к чему-то большему, и я считаю, что это хорошие новости к Пасхе", - сказал агентству сенатор.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012305670.html

украина

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, италия, пасхальное перемирие, объявленное путиным