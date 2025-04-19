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Итальянский сенатор назвал перемирие на Украине хорошей новостью на Пасху - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012311274.html
Итальянский сенатор назвал перемирие на Украине хорошей новостью на Пасху
Итальянский сенатор назвал перемирие на Украине хорошей новостью на Пасху - РИА Новости, 19.04.2025
Итальянский сенатор назвал перемирие на Украине хорошей новостью на Пасху
Объявленное на Украине перемирие является хорошей новостью на Пасху, есть надежда, что оно станет первым шагом на пути "к чему-то большему", заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T20:13:00+03:00
2025-04-19T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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Рим, 18 апр - РИА Новости. Объявленное на Украине перемирие является хорошей новостью на Пасху, есть надежда, что оно станет первым шагом на пути "к чему-то большему", заявил РИА Новости член сената итальянского парламента от партии "Лига" Мануэль Вескови. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Пока есть перемирие, это позитивный момент. Будем надеяться, что мы действительно достигнем мира как можно скорее. Я думаю о ребятах на фронте и о том, что обе стороны, которые не знают друг друга в свои 20 лет, должны умереть, прежде чем это закончится. И они, возможно, даже не знают, почему они там воюют. Я надеюсь на то, что перемирие может стать первым шагом к чему-то большему, и я считаю, что это хорошие новости к Пасхе", - сказал агентству сенатор.
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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, италия, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Италия, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Итальянский сенатор назвал перемирие на Украине хорошей новостью на Пасху

Сенатор Вескови выразил надежду, что перемирие на Пасху станет шагом к миру

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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Рим, 18 апр - РИА Новости. Объявленное на Украине перемирие является хорошей новостью на Пасху, есть надежда, что оно станет первым шагом на пути "к чему-то большему", заявил РИА Новости член сената итальянского парламента от партии "Лига" Мануэль Вескови.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Пока есть перемирие, это позитивный момент. Будем надеяться, что мы действительно достигнем мира как можно скорее. Я думаю о ребятах на фронте и о том, что обе стороны, которые не знают друг друга в свои 20 лет, должны умереть, прежде чем это закончится. И они, возможно, даже не знают, почему они там воюют. Я надеюсь на то, что перемирие может стать первым шагом к чему-то большему, и я считаю, что это хорошие новости к Пасхе", - сказал агентству сенатор.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
"Мяч на их стороне": военкор из Франции оценил решение Путина о перемирии
Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФИталияПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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