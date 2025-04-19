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Итальянский сенатор назвал перемирие на Украине хорошей новостью на Пасху
Итальянский сенатор назвал перемирие на Украине хорошей новостью на Пасху - РИА Новости, 19.04.2025
Итальянский сенатор назвал перемирие на Украине хорошей новостью на Пасху
Объявленное на Украине перемирие является хорошей новостью на Пасху, есть надежда, что оно станет первым шагом на пути "к чему-то большему", заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T20:13:00+03:00
2025-04-19T20:13:00+03:00
2025-04-19T20:13:00+03:00
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Рим, 18 апр - РИА Новости. Объявленное на Украине перемирие является хорошей новостью на Пасху, есть надежда, что оно станет первым шагом на пути "к чему-то большему", заявил РИА Новости член сената итальянского парламента от партии "Лига" Мануэль Вескови. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Пока есть перемирие, это позитивный момент. Будем надеяться, что мы действительно достигнем мира как можно скорее. Я думаю о ребятах на фронте и о том, что обе стороны, которые не знают друг друга в свои 20 лет, должны умереть, прежде чем это закончится. И они, возможно, даже не знают, почему они там воюют. Я надеюсь на то, что перемирие может стать первым шагом к чему-то большему, и я считаю, что это хорошие новости к Пасхе", - сказал агентству сенатор.
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Итальянский сенатор назвал перемирие на Украине хорошей новостью на Пасху
Сенатор Вескови выразил надежду, что перемирие на Пасху станет шагом к миру