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Пасхальное перемирие на Украине отвечает интересам сторон, заявили в Италии
Пасхальное перемирие на Украине отвечает интересам сторон, заявили в Италии - РИА Новости, 19.04.2025
Пасхальное перемирие на Украине отвечает интересам сторон, заявили в Италии
Соблюдение пасхального перемирия на Украине отвечает интересам обеих сторон, заявил РИА Новости член сената итальянского парламента от партии "Братья Италии"... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T20:08:00+03:00
2025-04-19T20:08:00+03:00
2025-04-19T20:09:00+03:00
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Рим, 19 апр - РИА Новости. Соблюдение пасхального перемирия на Украине отвечает интересам обеих сторон, заявил РИА Новости член сената итальянского парламента от партии "Братья Италии" Лучо Малан. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Соблюдение перемирия отвечает интересам обеих сторон. Любой, кто нарушит эту договоренность, столкнется с жесткой политической реакцией. Я надеюсь, что 30-часовое перемирие устоит и откроет гораздо более длительную фазу. Когда пушки замолкают - это хорошо. Будем надеяться, что это начало прочного мира", - сказал агентству сенатор.
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Пасхальное перемирие на Украине отвечает интересам сторон, заявили в Италии
Итальянский сенатор Малан: пасхальное перемирие отвечает интересам обеих сторон