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В Будапеште оценили решение Путина о пасхальном перемирии - РИА Новости, 19.04.2025
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20:00 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012309815.html
В Будапеште оценили решение Путина о пасхальном перемирии
В Будапеште оценили решение Путина о пасхальном перемирии - РИА Новости, 19.04.2025
В Будапеште оценили решение Путина о пасхальном перемирии
Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие доказывает нацеленность России на урегулирование конфликта, но Украина вряд ли станет его РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T20:00:00+03:00
2025-04-19T20:00:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
будапешт
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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие доказывает нацеленность России на урегулирование конфликта, но Украина вряд ли станет его соблюдать, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Заявление президента то ясно доказывает, что Россия хочет мира, потому что это очень серьезный жест. Как и в случае с обменом пленными, Владимир Путин на самом деле фактически "протягивает руку мира". Так что это дает шанс на то, что, например, это прекращение огня может быть даже продлено и за ним могут последовать мирные переговоры. Так что это, безусловно, очень и очень позитивный момент. Возможно, самый позитивный с начала спецоперации", - сказал Шпётле. При этом эксперт выразил опасения, что Украина "нарушит перемирие", поскольку от официального Киева еще не поступило никаких заявлений о готовности его соблюдать, так что "на данный момент перемирие носит односторонний характер с российской стороны". "По сути, здесь важно, чтобы западные союзники Украины обязали ее соблюдать это прекращение огня. На самом деле, даже за эти несколько дней украинцы могли бы отправить на фронт новых солдат, новую технику, боеприпасы, обеспечить солдат необходимым снаряжением или перегруппировать войска на передовой, так что это действительно могло бы дать украинцам преимущество. Со стороны России это очень высокий уровень доверия и очень серьезный жест", - добавил он.
https://ria.ru/20250419/ssha-2012308322.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным, будапешт
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Будапешт
В Будапеште оценили решение Путина о пасхальном перемирии

Политолог Шпётле: пасхальное перемирие доказывает, что Россия хочет мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие доказывает нацеленность России на урегулирование конфликта, но Украина вряд ли станет его соблюдать, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"Заявление президента то ясно доказывает, что Россия хочет мира, потому что это очень серьезный жест. Как и в случае с обменом пленными, Владимир Путин на самом деле фактически "протягивает руку мира". Так что это дает шанс на то, что, например, это прекращение огня может быть даже продлено и за ним могут последовать мирные переговоры. Так что это, безусловно, очень и очень позитивный момент. Возможно, самый позитивный с начала спецоперации", - сказал Шпётле.
При этом эксперт выразил опасения, что Украина "нарушит перемирие", поскольку от официального Киева еще не поступило никаких заявлений о готовности его соблюдать, так что "на данный момент перемирие носит односторонний характер с российской стороны".
"По сути, здесь важно, чтобы западные союзники Украины обязали ее соблюдать это прекращение огня. На самом деле, даже за эти несколько дней украинцы могли бы отправить на фронт новых солдат, новую технику, боеприпасы, обеспечить солдат необходимым снаряжением или перегруппировать войска на передовой, так что это действительно могло бы дать украинцам преимущество. Со стороны России это очень высокий уровень доверия и очень серьезный жест", - добавил он.
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В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинПасхальное перемирие, объявленное ПутинымБудапешт
 
 
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