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"Мяч на их стороне": военкор из Франции оценил решение Путина о перемирии - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012305670.html
"Мяч на их стороне": военкор из Франции оценил решение Путина о перемирии
"Мяч на их стороне": военкор из Франции оценил решение Путина о перемирии - РИА Новости, 19.04.2025
"Мяч на их стороне": военкор из Франции оценил решение Путина о перемирии
Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является "жестом доброй воли" по отношению к Украине и сигналом для властей в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T19:20:00+03:00
2025-04-19T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
франция
донбасс
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является "жестом доброй воли" по отношению к Украине и сигналом для властей в Вашингтоне о готовности руководства в Москве к мирным переговорам, киевскому режиму было бы неуместно его нарушать, сказал РИА Новости работающий в Донбассе французский военный корреспондент Лоран Брайар. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Мяч на стороне Украины. Было бы крайне неуместно для Киева нарушать это перемирие, отказываться его принимать в нынешних условиях. Однако на местах все по-другому. Что касается России, я знаю, что приказы будут выполнены, любые нарушители будут наказаны. Для Киева, несомненно, все будет немного сложнее с этой бандеровизацией армии", - отметил собеседник агентства. По словам французского военного корреспондента, объявленное Путиным пасхальное перемирие является "жестом доброй воли" как по отношению к властям в Киеве, так и к руководству в Вашингтоне. По мнению Брайара, на фоне переговоров с США это решение является сигналом для администрации американского президента Дональда Трампа, что Россия готова двигаться вперед.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012302210.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, франция, донбасс, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Франция, Донбасс, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
"Мяч на их стороне": военкор из Франции оценил решение Путина о перемирии

Военкор Брайар заявил, что для Киева неуместно нарушать пасхальное перемирие

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является "жестом доброй воли" по отношению к Украине и сигналом для властей в Вашингтоне о готовности руководства в Москве к мирным переговорам, киевскому режиму было бы неуместно его нарушать, сказал РИА Новости работающий в Донбассе французский военный корреспондент Лоран Брайар.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Мировые СМИ сообщили о решении Путина объявить о пасхальном перемирии
Вчера, 19:00
"Мяч на стороне Украины. Было бы крайне неуместно для Киева нарушать это перемирие, отказываться его принимать в нынешних условиях. Однако на местах все по-другому. Что касается России, я знаю, что приказы будут выполнены, любые нарушители будут наказаны. Для Киева, несомненно, все будет немного сложнее с этой бандеровизацией армии", - отметил собеседник агентства.
По словам французского военного корреспондента, объявленное Путиным пасхальное перемирие является "жестом доброй воли" как по отношению к властям в Киеве, так и к руководству в Вашингтоне. По мнению Брайара, на фоне переговоров с США это решение является сигналом для администрации американского президента Дональда Трампа, что Россия готова двигаться вперед.
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия
Вчера, 17:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинФранцияДонбассПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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