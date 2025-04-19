https://ria.ru/20250419/peremirie-2012305670.html

"Мяч на их стороне": военкор из Франции оценил решение Путина о перемирии

"Мяч на их стороне": военкор из Франции оценил решение Путина о перемирии - РИА Новости, 19.04.2025

"Мяч на их стороне": военкор из Франции оценил решение Путина о перемирии

Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является "жестом доброй воли" по отношению к Украине и сигналом для властей в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T19:20:00+03:00

2025-04-19T19:20:00+03:00

2025-04-19T19:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донбасс

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, является "жестом доброй воли" по отношению к Украине и сигналом для властей в Вашингтоне о готовности руководства в Москве к мирным переговорам, киевскому режиму было бы неуместно его нарушать, сказал РИА Новости работающий в Донбассе французский военный корреспондент Лоран Брайар. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Мяч на стороне Украины. Было бы крайне неуместно для Киева нарушать это перемирие, отказываться его принимать в нынешних условиях. Однако на местах все по-другому. Что касается России, я знаю, что приказы будут выполнены, любые нарушители будут наказаны. Для Киева, несомненно, все будет немного сложнее с этой бандеровизацией армии", - отметил собеседник агентства. По словам французского военного корреспондента, объявленное Путиным пасхальное перемирие является "жестом доброй воли" как по отношению к властям в Киеве, так и к руководству в Вашингтоне. По мнению Брайара, на фоне переговоров с США это решение является сигналом для администрации американского президента Дональда Трампа, что Россия готова двигаться вперед.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012302210.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286995.html

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украина

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в мире, россия, украина, владимир путин, франция, донбасс, пасхальное перемирие, объявленное путиным