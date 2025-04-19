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Миронов назвал пасхальное перемирие проверкой киевского режима - РИА Новости, 19.04.2025
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Миронов назвал пасхальное перемирие проверкой киевского режима
Миронов назвал пасхальное перемирие проверкой киевского режима - РИА Новости, 19.04.2025
Миронов назвал пасхальное перемирие проверкой киевского режима
Пасхальное перемирие является проверкой киевского режима, сегодня наступил "момент истины" и станет понятно – готов ли Владимир Зеленский отказаться от ведений... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:42:00+03:00
2025-04-19T18:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей миронов
владимир зеленский
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие является проверкой киевского режима, сегодня наступил "момент истины" и станет понятно – готов ли Владимир Зеленский отказаться от ведений боевых действий хотя бы в праздник Пасхи, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Сегодня наступил "момент истины". Это проверка киевского режима, станет понятно – готов ли Зеленский отказаться от ведений боевых действий хотя бы в светлый православный праздник Пасхи Христовой", - сказал он РИА Новости. Миронов считает, что объявление Путина о пасхальном перемирии расставит чёткие акценты: кто реально за мир, а кто за войну. "При этом у меня нет никаких сомнений, что украинские войска продолжат боевые действия", – заявил парламентарий. Он напомнил, что киевский режим уже не раз нарушал мораторий на удары по российским энергообъектам. "После объявления Владимира Путина о Пасхальном перемирии, Россия несомненно остановит все боевые действия в рамках спецоперации. Мне хочется верить, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом российские войска должны быть готовы к отражению любых возможных провокаций со стороны противника", – заявил Миронов. Депутат отметил, что именно режим Зеленского заинтересован в эскалации конфликта, продолжении войны, благодаря которой он остаётся у власти и сохраняет свою диктатуру. "Точно также в этой войне заинтересованы европейские элиты, которые всеми силами стремятся сохранить свою власть и отстаивают интересы ВПК", - добавил Миронов. Парламентарий подчеркнул, что благодаря действиям президента РФ, все те, кто постоянно называет Россию агрессором, "сами мгновенно превратятся в агрессора". "Мы знаем, что киевский режим не соблюдает договоренности, не делает встречных шагов доброй воли, и у меня нет никаких сомнений, что и в этот раз Зеленский будет вести себя подобным образом и продолжит боевые действия и удары по мирному населению даже в светлые дни Пасхи Христовой", - заключил Миронов.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286995.html
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россия, сергей миронов, владимир зеленский, владимир путин, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Миронов, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, Украина
Миронов назвал пасхальное перемирие проверкой киевского режима

Миронов счел пасхальное перемирие моментом истины, он покажет намерения Киева

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие является проверкой киевского режима, сегодня наступил "момент истины" и станет понятно – готов ли Владимир Зеленский отказаться от ведений боевых действий хотя бы в праздник Пасхи, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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"Сегодня наступил "момент истины". Это проверка киевского режима, станет понятно – готов ли Зеленский отказаться от ведений боевых действий хотя бы в светлый православный праздник Пасхи Христовой", - сказал он РИА Новости.
Миронов считает, что объявление Путина о пасхальном перемирии расставит чёткие акценты: кто реально за мир, а кто за войну. "При этом у меня нет никаких сомнений, что украинские войска продолжат боевые действия", – заявил парламентарий.
Он напомнил, что киевский режим уже не раз нарушал мораторий на удары по российским энергообъектам.
"После объявления Владимира Путина о Пасхальном перемирии, Россия несомненно остановит все боевые действия в рамках спецоперации. Мне хочется верить, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом российские войска должны быть готовы к отражению любых возможных провокаций со стороны противника", – заявил Миронов.
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Депутат отметил, что именно режим Зеленского заинтересован в эскалации конфликта, продолжении войны, благодаря которой он остаётся у власти и сохраняет свою диктатуру.
"Точно также в этой войне заинтересованы европейские элиты, которые всеми силами стремятся сохранить свою власть и отстаивают интересы ВПК", - добавил Миронов.
Парламентарий подчеркнул, что благодаря действиям президента РФ, все те, кто постоянно называет Россию агрессором, "сами мгновенно превратятся в агрессора". "Мы знаем, что киевский режим не соблюдает договоренности, не делает встречных шагов доброй воли, и у меня нет никаких сомнений, что и в этот раз Зеленский будет вести себя подобным образом и продолжит боевые действия и удары по мирному населению даже в светлые дни Пасхи Христовой", - заключил Миронов.
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