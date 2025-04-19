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В Госдуме высказались о значении пасхального перемирия
В Госдуме высказались о значении пасхального перемирия - РИА Новости, 19.04.2025
В Госдуме высказались о значении пасхального перемирия
Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, демонстрирует всей планете желание мира у России, заявила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:32:00+03:00
2025-04-19T18:32:00+03:00
2025-04-19T18:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, демонстрирует всей планете желание мира у России, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди"). В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Абсолютно правильный человеческий и христианский поступок нашего президента, наглядно демонстрирующий всему миру наше желание мира и уважение к важнейшим человеческим ценностям", - сказала Чемерис РИА Новости. Депутат Госдумы отметила, что благодаря этому перемирию огромное количество православных, живущих на Украине, смогут спокойно отстоять пасхальную службу, не рискуя своей жизнью. "Это то, что должен был сделать у себя и (Владимир - ред.) Зеленский, но не сделал, проявив столь типичные для себя мелочность и малодушие", - добавила собеседник агентства.
https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html
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В Госдуме высказались о значении пасхального перемирия
Депутат Чемерис: пасхальное перемирие показывает всем желание мира у России