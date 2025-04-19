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В Госдуме высказались о значении пасхального перемирия - РИА Новости, 19.04.2025
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18:32 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012299533.html
В Госдуме высказались о значении пасхального перемирия
В Госдуме высказались о значении пасхального перемирия - РИА Новости, 19.04.2025
В Госдуме высказались о значении пасхального перемирия
Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, демонстрирует всей планете желание мира у России, заявила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:32:00+03:00
2025-04-19T18:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
госдума рф
пасха
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, демонстрирует всей планете желание мира у России, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди"). В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Абсолютно правильный человеческий и христианский поступок нашего президента, наглядно демонстрирующий всему миру наше желание мира и уважение к важнейшим человеческим ценностям", - сказала Чемерис РИА Новости. Депутат Госдумы отметила, что благодаря этому перемирию огромное количество православных, живущих на Украине, смогут спокойно отстоять пасхальную службу, не рискуя своей жизнью. "Это то, что должен был сделать у себя и (Владимир - ред.) Зеленский, но не сделал, проявив столь типичные для себя мелочность и малодушие", - добавила собеседник агентства.
https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Госдума РФ, Пасха, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, В мире, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
В Госдуме высказались о значении пасхального перемирия

Депутат Чемерис: пасхальное перемирие показывает всем желание мира у России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, демонстрирует всей планете желание мира у России, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"Абсолютно правильный человеческий и христианский поступок нашего президента, наглядно демонстрирующий всему миру наше желание мира и уважение к важнейшим человеческим ценностям", - сказала Чемерис РИА Новости.
Депутат Госдумы отметила, что благодаря этому перемирию огромное количество православных, живущих на Украине, смогут спокойно отстоять пасхальную службу, не рискуя своей жизнью.
"Это то, что должен был сделать у себя и (Владимир - ред.) Зеленский, но не сделал, проявив столь типичные для себя мелочность и малодушие", - добавила собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинГосдума РФПасхаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияВ миреПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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