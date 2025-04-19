https://ria.ru/20250419/peremirie-2012289011.html

РПЦ приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным

РПЦ приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным - РИА Новости, 19.04.2025

РПЦ приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным

В Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:15:00+03:00

2025-04-19T17:15:00+03:00

2025-04-19T17:15:00+03:00

религия

россия

вахтанг кипшидзе

владимир путин

русская православная церковь

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Мы приветствуем пасхальное перемирие, объявленное президентом России. Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. С инициативой рождественского перемирия в 2023 году выступал Святейший Патриарх (Московский и всея Руси Кирилл - ред.)", - сказал Кипшидзе.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286072.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, вахтанг кипшидзе, владимир путин, русская православная церковь, пасхальное перемирие, объявленное путиным