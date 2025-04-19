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РПЦ приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным - РИА Новости, 19.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:15 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012289011.html
РПЦ приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным
РПЦ приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным - РИА Новости, 19.04.2025
РПЦ приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным
В Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:15:00+03:00
2025-04-19T17:15:00+03:00
религия
россия
вахтанг кипшидзе
владимир путин
русская православная церковь
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Мы приветствуем пасхальное перемирие, объявленное президентом России. Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. С инициативой рождественского перемирия в 2023 году выступал Святейший Патриарх (Московский и всея Руси Кирилл - ред.)", - сказал Кипшидзе.
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россия, вахтанг кипшидзе, владимир путин, русская православная церковь, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Религия, Россия, Вахтанг Кипшидзе, Владимир Путин, Русская православная церковь, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
РПЦ приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным

Кипшидзе: РПЦ приветствует объявленное Путиным пасхальное перемирие

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Мы приветствуем пасхальное перемирие, объявленное президентом России. Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. С инициативой рождественского перемирия в 2023 году выступал Святейший Патриарх (Московский и всея Руси Кирилл - ред.)", - сказал Кипшидзе.
Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник
Вчера, 16:58
 
РелигияРоссияВахтанг КипшидзеВладимир ПутинРусская православная церковьПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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