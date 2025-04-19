https://ria.ru/20250419/peremirie-2012289011.html
РПЦ приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным
РПЦ приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным - РИА Новости, 19.04.2025
РПЦ приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным
В Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:15:00+03:00
2025-04-19T17:15:00+03:00
2025-04-19T17:15:00+03:00
религия
россия
вахтанг кипшидзе
владимир путин
русская православная церковь
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Мы приветствуем пасхальное перемирие, объявленное президентом России. Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. С инициативой рождественского перемирия в 2023 году выступал Святейший Патриарх (Московский и всея Руси Кирилл - ред.)", - сказал Кипшидзе.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вахтанг кипшидзе, владимир путин, русская православная церковь, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Религия, Россия, Вахтанг Кипшидзе, Владимир Путин, Русская православная церковь, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
РПЦ приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Кипшидзе: РПЦ приветствует объявленное Путиным пасхальное перемирие