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Пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 19.04.2025 (обновлено: 17:21 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286072.html
Пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник
Пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник - РИА Новости, 19.04.2025
Пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник
Пасхальное перемирие продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:58:00+03:00
2025-04-19T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник, сообщил президент России Владимир Путин. Глава российского государства объявил пасхальное перемирие. "Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18.00 до 00.00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - сказал Путин на встрече с начальником генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
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4.7
96
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Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии
Кадры встречи Путина с Герасимовым, где президент объявил о пасхальном перемирии.
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россия, владимир путин, валерий герасимов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник

Путин: пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава российского государства объявил пасхальное перемирие.
"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18.00 до 00.00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - сказал Путин на встрече с начальником генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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