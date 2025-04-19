https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286072.html

Пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник

Пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник - РИА Новости, 19.04.2025

Пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник

Пасхальное перемирие продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:58:00+03:00

2025-04-19T16:58:00+03:00

2025-04-19T17:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

валерий герасимов

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник, сообщил президент России Владимир Путин. Глава российского государства объявил пасхальное перемирие. "Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18.00 до 00.00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - сказал Путин на встрече с начальником генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии Кадры встречи Путина с Герасимовым, где президент объявил о пасхальном перемирии. 2025-04-19T16:58 true PT1M37S

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, валерий герасимов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным