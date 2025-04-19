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Пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник
Пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник - РИА Новости, 19.04.2025
Пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник
Пасхальное перемирие продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:58:00+03:00
2025-04-19T16:58:00+03:00
2025-04-19T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник, сообщил президент России Владимир Путин. Глава российского государства объявил пасхальное перемирие. "Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18.00 до 00.00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - сказал Путин на встрече с начальником генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии
Кадры встречи Путина с Герасимовым, где президент объявил о пасхальном перемирии.
2025-04-19T16:58
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PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник
Путин: пасхальное перемирие продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник