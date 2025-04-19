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Переговоры США и Ирана по ядерной сделке продолжатся 26 апреля - РИА Новости, 19.04.2025
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17:17 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peregovory-2012289587.html
Переговоры США и Ирана по ядерной сделке продолжатся 26 апреля
Переговоры США и Ирана по ядерной сделке продолжатся 26 апреля - РИА Новости, 19.04.2025
Переговоры США и Ирана по ядерной сделке продолжатся 26 апреля
Переговоры на высшем уровне между США и Ираном по ядерной сделке продолжатся в следующую субботу, 26 апреля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:17:00+03:00
2025-04-19T17:17:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
аббас аракчи
бадр аль-бусаиди
дональд трамп
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Переговоры на высшем уровне между США и Ираном по ядерной сделке продолжатся в следующую субботу, 26 апреля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Несколько ранее агентство NourNews сообщило, что второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме. Накануне глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи встретился со своим итальянским коллегой, по совместительству вице-премьером Антонио Таяни. По прибытии на место переговоров – в здание, принадлежащее султану Омана – Аракчи встретился с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. "Стороны договорились возобновить непрямые переговоры на техническом уровне в течение следующих нескольких дней, а затем продолжить их на уровне двух высших переговорщиков в следующую субботу", - передает слова Багаи агентство Tasnim. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250419/iran-2012289185.html
https://ria.ru/20250419/iran-2012282110.html
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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, бадр аль-бусаиди, дональд трамп, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Бадр Аль-Бусаиди, Дональд Трамп, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Переговоры США и Ирана по ядерной сделке продолжатся 26 апреля

Багаи: переговоры между США и Ираном по ядерной сделке продолжатся 26 апреля

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Переговоры на высшем уровне между США и Ираном по ядерной сделке продолжатся в следующую субботу, 26 апреля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Несколько ранее агентство NourNews сообщило, что второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме. Накануне глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи встретился со своим итальянским коллегой, по совместительству вице-премьером Антонио Таяни. По прибытии на место переговоров – в здание, принадлежащее султану Омана – Аракчи встретился с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Иран и США договорились о принципах будущего соглашения по ядерной сделке
Вчера, 17:15
"Стороны договорились возобновить непрямые переговоры на техническом уровне в течение следующих нескольких дней, а затем продолжить их на уровне двух высших переговорщиков в следующую субботу", - передает слова Багаи агентство Tasnim.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Иран будет продолжать переговоры с США по ядерной программе
Вчера, 16:36
 
В миреИранСШАОманАббас АракчиБадр Аль-БусаидиДональд ТрампСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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