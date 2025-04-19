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Россия и Китай обсудят с США сделку с Ираном, заявил иранский парламентарий - РИА Новости, 19.04.2025
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02:10 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peregovory-2012215401.html
Россия и Китай обсудят с США сделку с Ираном, заявил иранский парламентарий
Россия и Китай обсудят с США сделку с Ираном, заявил иранский парламентарий - РИА Новости, 19.04.2025
Россия и Китай обсудят с США сделку с Ираном, заявил иранский парламентарий
Гарантии по потенциальному соглашению Ирана и США по иранской ядерной программе и снятию с исламской республики санкций будут предоставляться не только... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:10:00+03:00
2025-04-19T02:10:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
аббас аракчи
владимир путин
али хаменеи
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Гарантии по потенциальному соглашению Ирана и США по иранской ядерной программе и снятию с исламской республики санкций будут предоставляться не только Вашингтоном, РФ и Китай обсудят со Штатами вопрос "о более надежных гарантиях" Тегерану, заявил член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политики Ала эд-Дин Боруджерди. "В ходе переговоров Тегерана и Вашингтона гарантии будут предоставляться не только со стороны США. Такие страны, как Россия и Китай, вступят в переговоры с Соединенными Штатами о более надежных гарантиях", - сказал Боруджерди, слова которого приводит иранское госагентство SNN. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Москве, а в течение следующих нескольких дней, как сообщает иранское госагентство IRNA, Аракчи отправится с визитом в Китай. В ходе своего визита в РФ иранский дипломат провел встречу и переговоры с российскими лидером Владимиром Путиным, передав ему также послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Аракчи также провел переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили региональное и международное сотрудничество, а также ситуацию вокруг американо-иранских переговоров, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Омане. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250418/iran-2012066821.html
https://ria.ru/20250417/iran-2011912610.html
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в мире, иран, сша, россия, аббас аракчи, владимир путин, али хаменеи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Россия, Аббас Аракчи, Владимир Путин, Али Хаменеи, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Россия и Китай обсудят с США сделку с Ираном, заявил иранский парламентарий

Боруджерди: Россия и Китай обсудят с США гарантии по сделке с Ираном

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Гарантии по потенциальному соглашению Ирана и США по иранской ядерной программе и снятию с исламской республики санкций будут предоставляться не только Вашингтоном, РФ и Китай обсудят со Штатами вопрос "о более надежных гарантиях" Тегерану, заявил член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политики Ала эд-Дин Боруджерди.
"В ходе переговоров Тегерана и Вашингтона гарантии будут предоставляться не только со стороны США. Такие страны, как Россия и Китай, вступят в переговоры с Соединенными Штатами о более надежных гарантиях", - сказал Боруджерди, слова которого приводит иранское госагентство SNN.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Иран не готов к прямым переговорам с США, заявил Аракчи
Вчера, 14:11
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Москве, а в течение следующих нескольких дней, как сообщает иранское госагентство IRNA, Аракчи отправится с визитом в Китай.
В ходе своего визита в РФ иранский дипломат провел встречу и переговоры с российскими лидером Владимиром Путиным, передав ему также послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Аракчи также провел переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили региональное и международное сотрудничество, а также ситуацию вокруг американо-иранских переговоров, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Омане.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Глава МИД Ирана выразил надежду на продолжение консультаций с Россией
17 апреля, 20:19
 
В миреИранСШАРоссияАббас АракчиВладимир ПутинАли ХаменеиСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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