Россия и Китай обсудят с США сделку с Ираном, заявил иранский парламентарий
Боруджерди: Россия и Китай обсудят с США гарантии по сделке с Ираном
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Гарантии по потенциальному соглашению Ирана и США по иранской ядерной программе и снятию с исламской республики санкций будут предоставляться не только Вашингтоном, РФ и Китай обсудят со Штатами вопрос "о более надежных гарантиях" Тегерану, заявил член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политики Ала эд-Дин Боруджерди.
"В ходе переговоров Тегерана и Вашингтона гарантии будут предоставляться не только со стороны США. Такие страны, как Россия и Китай, вступят в переговоры с Соединенными Штатами о более надежных гарантиях", - сказал Боруджерди, слова которого приводит иранское госагентство SNN.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Москве, а в течение следующих нескольких дней, как сообщает иранское госагентство IRNA, Аракчи отправится с визитом в Китай.
В ходе своего визита в РФ иранский дипломат провел встречу и переговоры с российскими лидером Владимиром Путиным, передав ему также послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Аракчи также провел переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили региональное и международное сотрудничество, а также ситуацию вокруг американо-иранских переговоров, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Омане.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.