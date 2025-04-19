https://ria.ru/20250419/peregovory-2012213019.html

В СМИ прокомментировали угрозы США выйти из переговоров по Украине

В СМИ прокомментировали угрозы США выйти из переговоров по Украине - РИА Новости, 19.04.2025

В СМИ прокомментировали угрозы США выйти из переговоров по Украине

Угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы, сообщило в субботу издание Axios со ссылкой на европейских... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T01:18:00+03:00

2025-04-19T01:18:00+03:00

2025-04-19T01:37:00+03:00

в мире

сша

украина

киев

марко рубио

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы, сообщило в субботу издание Axios со ссылкой на европейских чиновников.В материале издания сообщается, что госсекретарь США Марко Рубио еще в четверг на встрече по Украине в Париже донес до европейских чиновников, что терпение президента США Дональда Трампа иссякает и вскоре он может заявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на следующий день заявил публично сам Трамп."Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев. Источник, близкий к украинскому правительству, также сказал, что, по-видимому, комментарии Рубио были направлены для давления на Украину", - сообщает издание.При этом "Европейские дипломаты рассказали, что Рубио не говорил об усилении давления на Россию во время парижских встреч", - отмечает издание.

https://ria.ru/20250419/nepobedimost-2012212832.html

https://ria.ru/20250418/konflikt-2012177201.html

сша

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, киев, марко рубио, дональд трамп