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В СМИ прокомментировали угрозы США выйти из переговоров по Украине - РИА Новости, 19.04.2025
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01:18 19.04.2025 (обновлено: 01:37 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/peregovory-2012213019.html
В СМИ прокомментировали угрозы США выйти из переговоров по Украине
В СМИ прокомментировали угрозы США выйти из переговоров по Украине - РИА Новости, 19.04.2025
В СМИ прокомментировали угрозы США выйти из переговоров по Украине
Угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы, сообщило в субботу издание Axios со ссылкой на европейских... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T01:18:00+03:00
2025-04-19T01:37:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
марко рубио
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы, сообщило в субботу издание Axios со ссылкой на европейских чиновников.В материале издания сообщается, что госсекретарь США Марко Рубио еще в четверг на встрече по Украине в Париже донес до европейских чиновников, что терпение президента США Дональда Трампа иссякает и вскоре он может заявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на следующий день заявил публично сам Трамп."Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев. Источник, близкий к украинскому правительству, также сказал, что, по-видимому, комментарии Рубио были направлены для давления на Украину", - сообщает издание.При этом "Европейские дипломаты рассказали, что Рубио не говорил об усилении давления на Россию во время парижских встреч", - отмечает издание.
https://ria.ru/20250419/nepobedimost-2012212832.html
https://ria.ru/20250418/konflikt-2012177201.html
сша
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в мире, сша, украина, киев, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Марко Рубио, Дональд Трамп
В СМИ прокомментировали угрозы США выйти из переговоров по Украине

Axios: угрозы США выйти из переговоров по Украине скорее направлены против Киева

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы, сообщило в субботу издание Axios со ссылкой на европейских чиновников.
В материале издания сообщается, что госсекретарь США Марко Рубио еще в четверг на встрече по Украине в Париже донес до европейских чиновников, что терпение президента США Дональда Трампа иссякает и вскоре он может заявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на следующий день заявил публично сам Трамп.
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"Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев. Источник, близкий к украинскому правительству, также сказал, что, по-видимому, комментарии Рубио были направлены для давления на Украину", - сообщает издание.
При этом "Европейские дипломаты рассказали, что Рубио не говорил об усилении давления на Россию во время парижских встреч", - отмечает издание.
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В миреСШАУкраинаКиевМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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