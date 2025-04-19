https://ria.ru/20250419/peregovory-2012210489.html
США готовы признать Крым российским, пишут СМИ
США готовы признать Крым российским, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2025
США готовы признать Крым российским, пишут СМИ
США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T00:26:00+03:00
2025-04-19T00:26:00+03:00
2025-04-19T00:46:00+03:00
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республика крым
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом", — говорится в сообщении.При этом окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял, отметило агентство.Мирный процессВосемнадцатого марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре вопрос урегулирования ситуации на Украине. В частности, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе участников конфликта от атак на энергоинфраструктуру на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что киевские власти поддержат это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Сейчас срок его действия истек, но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев, по сути, и не присоединялся к достигнутому соглашению, и ВСУ продолжали налеты на российские объекты энергетики.Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу, а в переговорах по Украине наблюдается определенный прогресс, связанный с временным мораторием. Тем не менее впереди еще много обсуждений, добавил чиновник.
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https://ria.ru/20250409/tramp-2010127153.html
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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США готовы признать Крым российским, пишут СМИ
Bloomberg: США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире с Украиной