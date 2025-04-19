https://ria.ru/20250419/pentagon-2012214885.html
Глава аппарата Пентагона покинет свой пост
Глава аппарата Пентагона покинет свой пост - РИА Новости, 19.04.2025
Глава аппарата Пентагона покинет свой пост
Начальник аппарата Пентагона Джо Каспер в ближайшие несколько дней покинет свой пост в связи со скандалом, связанным с утечкой данных, как сообщает газета... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T01:59:00+03:00
2025-04-19T01:59:00+03:00
2025-04-19T01:59:00+03:00
в мире
панамский канал
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илон маск
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Начальник аппарата Пентагона Джо Каспер в ближайшие несколько дней покинет свой пост в связи со скандалом, связанным с утечкой данных, как сообщает газета Politico. "Глава аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер покинет свой пост в ближайшие дни и займет новую должность в ведомстве, заявил высокопоставленный представитель администрации на фоне продолжающихся на этой неделе перестановок в Пентагоне", - пишет газета. Также на этой неделе в связи с продолжающимся расследованием утечки информации были отправлены в отпуск старший советник Дэн Колдуэлл, заместитель начальника штаба Дэрин Селник и начальник штаба заместителя министра обороны Стивена Файнберга Колин Кэрролл. Ранее издание Politico сообщало, что Пентагон в настоящее время расследует утечку данных, которые касались военных планов в отношении Панамского канала, размещения ещё одного авианосца США в Красном море, а также визита в Пентагон предпринимателя Илона Маска и сбора разведывательных данных для Украины.
https://ria.ru/20250322/pentagon-2006623743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, панамский канал, сша, красное море, илон маск, министерство обороны сша
В мире, Панамский канал, США, Красное море, Илон Маск, Министерство обороны США
Глава аппарата Пентагона покинет свой пост
Politico: глава аппарата Пентагона Каспер покинет свой пост после утечки данных