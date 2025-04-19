https://ria.ru/20250419/pentagon-2012214885.html

Глава аппарата Пентагона покинет свой пост

Глава аппарата Пентагона покинет свой пост - РИА Новости, 19.04.2025

Глава аппарата Пентагона покинет свой пост

Начальник аппарата Пентагона Джо Каспер в ближайшие несколько дней покинет свой пост в связи со скандалом, связанным с утечкой данных, как сообщает газета... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T01:59:00+03:00

2025-04-19T01:59:00+03:00

2025-04-19T01:59:00+03:00

в мире

панамский канал

сша

красное море

илон маск

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Начальник аппарата Пентагона Джо Каспер в ближайшие несколько дней покинет свой пост в связи со скандалом, связанным с утечкой данных, как сообщает газета Politico. "Глава аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер покинет свой пост в ближайшие дни и займет новую должность в ведомстве, заявил высокопоставленный представитель администрации на фоне продолжающихся на этой неделе перестановок в Пентагоне", - пишет газета. Также на этой неделе в связи с продолжающимся расследованием утечки информации были отправлены в отпуск старший советник Дэн Колдуэлл, заместитель начальника штаба Дэрин Селник и начальник штаба заместителя министра обороны Стивена Файнберга Колин Кэрролл. Ранее издание Politico сообщало, что Пентагон в настоящее время расследует утечку данных, которые касались военных планов в отношении Панамского канала, размещения ещё одного авианосца США в Красном море, а также визита в Пентагон предпринимателя Илона Маска и сбора разведывательных данных для Украины.

https://ria.ru/20250322/pentagon-2006623743.html

панамский канал

сша

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, панамский канал, сша, красное море, илон маск, министерство обороны сша