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Россиян предупредили о рисках снижения негосударственной пенсии - РИА Новости, 19.04.2025
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02:22 19.04.2025 (обновлено: 02:33 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/pensiya-2012215801.html
Россиян предупредили о рисках снижения негосударственной пенсии
Россиян предупредили о рисках снижения негосударственной пенсии - РИА Новости, 19.04.2025
Россиян предупредили о рисках снижения негосударственной пенсии
Негосударственная пенсия может снизиться, если человек досрочно забирал средства из фонда или получал социальный налоговый вычет по взносам, рассказала РИА... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:22:00+03:00
2025-04-19T02:33:00+03:00
общество
ольга епифанова
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Негосударственная пенсия может снизиться, если человек досрочно забирал средства из фонда или получал социальный налоговый вычет по взносам, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "Бывают ситуации, когда негосударственная пенсия может быть снижена или даже недоплачена. Связано это обычно с тем, что человек досрочно забирал пенсионные средства или получал социальный налоговый вычет по взносам и решил досрочно забрать средства. Правда, в таком случае вычет необходимо вернуть государству", — сказала она. Сенатор пояснила, что для получения пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда необходимо обратиться в такое учреждение с соответствующим заявлением. Там потребуются СНИЛС, паспорт, реквизиты банка, пенсионное удостоверение или же справка Соцфонда, подтверждающая право на страховую пенсию по старости, добавила политик."Негосударственная пенсия может быть назначена при наличии средств, учтенных на пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения. Первая выплата негосударственной пенсии по правилам происходит в течение 30 календарных дней после поступления в НПФ заявления о назначении такой пенсии. Выплаты идут через банки или почтовыми отправлениями", — подчеркнула парламентарий. Как рассказала Епифанова, одна из самых распространенных причин отказа в выплате негосударственной пенсии — ошибка в заявлении, к примеру, желание перевести накопления из Соцфонда в НПФ, когда они уже там и находятся."Также причинами могут стать несколько заявлений от гражданина на протяжении года - в расчет берется только последнее. Другими аргументами в пользу отказа могут стать - отсутствие договора на обязательное пенсионное страхование, аннулирование лицензии НПФ, отзыв договоров обязательного пенсионного страхования по инициативе НПФ из-за мошеннических действий или же переезд из районов Крайнего Севера или приравненных территорий в другой регион", - пояснила политик. Говоря о разнице между государственной и негосударственной пенсиями, сенатор сказала, что особенность госпенсии заключается в её обеспеченности государством: условия её назначения и размер регулируются законодательством, кроме того, она финансируется за счет страховых взносов работодателей и госбюджета. В то же время негосударственная пенсия формируется за счет добровольных взносов в НПФ, ее размер зависит от суммы взносов и инвестиционного дохода, кроме того, это позволяет выбрать условия и сроки выплат, добавила парламентарий. "При выборе между государственной и негосударственной пенсиями следует обращать внимание на личные обстоятельства и цели. Госпенсия удобна, когда нужна гарантированная выплата, обеспечиваемая государством и отсутствует возможность или желание самостоятельно формировать пенсионные накопления. При этом негосударственная пенсия предпочтительнее, когда хочется формировать накопления за счет собственных взносов и инвестиционного дохода, если интересны гибкие условия выплат (срочные, пожизненные, единовременные) или же важно передать пенснакопления по наследству", - констатировала Епифанова.
https://ria.ru/20241115/pensiya-1983864633.html
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общество, ольга епифанова
Общество, Ольга Епифанова
Россиян предупредили о рисках снижения негосударственной пенсии

Негосударственную пенсию в РФ могут снизить при получении вычета по взносам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Негосударственная пенсия может снизиться, если человек досрочно забирал средства из фонда или получал социальный налоговый вычет по взносам, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"Бывают ситуации, когда негосударственная пенсия может быть снижена или даже недоплачена. Связано это обычно с тем, что человек досрочно забирал пенсионные средства или получал социальный налоговый вычет по взносам и решил досрочно забрать средства. Правда, в таком случае вычет необходимо вернуть государству", — сказала она.
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Сенатор пояснила, что для получения пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда необходимо обратиться в такое учреждение с соответствующим заявлением. Там потребуются СНИЛС, паспорт, реквизиты банка, пенсионное удостоверение или же справка Соцфонда, подтверждающая право на страховую пенсию по старости, добавила политик.
"Негосударственная пенсия может быть назначена при наличии средств, учтенных на пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения. Первая выплата негосударственной пенсии по правилам происходит в течение 30 календарных дней после поступления в НПФ заявления о назначении такой пенсии. Выплаты идут через банки или почтовыми отправлениями", — подчеркнула парламентарий.
Как рассказала Епифанова, одна из самых распространенных причин отказа в выплате негосударственной пенсии — ошибка в заявлении, к примеру, желание перевести накопления из Соцфонда в НПФ, когда они уже там и находятся.
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"Также причинами могут стать несколько заявлений от гражданина на протяжении года - в расчет берется только последнее. Другими аргументами в пользу отказа могут стать - отсутствие договора на обязательное пенсионное страхование, аннулирование лицензии НПФ, отзыв договоров обязательного пенсионного страхования по инициативе НПФ из-за мошеннических действий или же переезд из районов Крайнего Севера или приравненных территорий в другой регион", - пояснила политик.
Говоря о разнице между государственной и негосударственной пенсиями, сенатор сказала, что особенность госпенсии заключается в её обеспеченности государством: условия её назначения и размер регулируются законодательством, кроме того, она финансируется за счет страховых взносов работодателей и госбюджета. В то же время негосударственная пенсия формируется за счет добровольных взносов в НПФ, ее размер зависит от суммы взносов и инвестиционного дохода, кроме того, это позволяет выбрать условия и сроки выплат, добавила парламентарий.
"При выборе между государственной и негосударственной пенсиями следует обращать внимание на личные обстоятельства и цели. Госпенсия удобна, когда нужна гарантированная выплата, обеспечиваемая государством и отсутствует возможность или желание самостоятельно формировать пенсионные накопления. При этом негосударственная пенсия предпочтительнее, когда хочется формировать накопления за счет собственных взносов и инвестиционного дохода, если интересны гибкие условия выплат (срочные, пожизненные, единовременные) или же важно передать пенснакопления по наследству", - констатировала Епифанова.
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ОбществоОльга Епифанова
 
 
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