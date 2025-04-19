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Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение
Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение - РИА Новости, 20.04.2025
Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-19T23:53:00+03:00
2025-04-19T23:53:00+03:00
2025-04-20T02:42:00+03:00
религия
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа.Пасхальное богослужение, как правило, начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы – короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Христос. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Спасителя - так же открываются двери храма, и начинается торжественная пасхальная служба. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице у закрытых дверей.Воскресение христово"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), пасха, русская православная церковь, здоровье - общество, храм христа спасителя, москва, россия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Пасха, Русская православная церковь, Здоровье - Общество, Храм Христа Спасителя, Москва, Россия
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ
встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа
.
Пасхальное богослужение, как правило, начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы – короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Христос. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Спасителя - так же открываются двери храма, и начинается торжественная пасхальная служба. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице у закрытых дверей.
"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.
Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".