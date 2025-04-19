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Патриарх Иерусалимский вошел в Кувуклию в храме Гроба Господня - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
14:33 19.04.2025 (обновлено: 14:35 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012267235.html
Патриарх Иерусалимский вошел в Кувуклию в храме Гроба Господня
Патриарх Иерусалимский вошел в Кувуклию в храме Гроба Господня - РИА Новости, 19.04.2025
Патриарх Иерусалимский вошел в Кувуклию в храме Гроба Господня
Патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, в которой расположен Гроб Господень, – в храме Гроба Господня в Иерусалиме, паломники ожидают... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:33:00+03:00
2025-04-19T14:35:00+03:00
религия
иерусалим
россия
иисус христос
русская православная церковь
фонд андрея первозванного
белгород
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, в которой расположен Гроб Господень, – в храме Гроба Господня в Иерусалиме, паломники ожидают сошествия Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости.В храме находится прибывшая накануне за святыней делегация Фонда Андрея Первозванного из России (ФАП).Сначала Кувуклию обыскивают на наличие источников огня и опечатывают. После совершается литания (молитвенная процессия) Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии. Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и всем собравшимся в храме.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html
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иерусалим, россия, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, белгород
Религия, Иерусалим, Россия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного, Белгород
Патриарх Иерусалимский вошел в Кувуклию в храме Гроба Господня

Патриарх Иерусалимский Феофил вошел в Кувуклию в храме Гроба Господня

© РИА Новости / Антон СкрипуновКувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, в которой расположен Гроб Господень, – в храме Гроба Господня в Иерусалиме, паломники ожидают сошествия Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости.
В храме находится прибывшая накануне за святыней делегация Фонда Андрея Первозванного из России (ФАП).
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
Вчера, 00:49
Сначала Кувуклию обыскивают на наличие источников огня и опечатывают. После совершается литания (молитвенная процессия) Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии. Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и всем собравшимся в храме.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФБелгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Лампады, в которых доставляют Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Якунин рассказал, как Благодатный огонь доставят в Россию
Вчера, 10:30
 
РелигияИерусалимРоссияИисус ХристосРусская православная церковьФонд Андрея ПервозванногоБелгород
 
 
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