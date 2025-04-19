Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием
Патриарх Кирилл: Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла, говорится в пасхальном послании патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
"Возлюбленные о Господе преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими и исполненными огромной духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим и светозарным праздником Святой Пасхи", — написал патриарх Кирилл.
Он напомнил, что Христово Воскресение уничтожило самых страшных врагов рода человеческого — грех и смерть.
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"Зло не исчезло, но человек обрел возможность силой благодати Божией бороться со злом и побеждать его через покаяние, молитву и приобщение Тела и Крови Спасителя в Таинстве Святой Евхаристии", — рассказал предстоятель.
Теперь каждому человеку, стремящемуся ко спасению, верующему и следующему за Христом, дарована возможность одержать победу над грехом и стать, по слову апостола и евангелиста Иоанна, возлюбленным чадом Божиим, добавил патриарх Кирилл.
Воскресение Христово в этом году в РПЦ встречают 20 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко — первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы над смертью, что произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.