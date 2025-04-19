Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:03 19.04.2025 (обновлено: 10:38 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием - РИА Новости, 19.04.2025
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием
Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла, говорится в пасхальном послании патриарха Московского и всея Руси... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T10:03:00+03:00
2025-04-19T10:38:00+03:00
религия
иисус христос
русская православная церковь
пасха
религиозные праздники
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012240434_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_3070b951310845640cbf09b4ab86381f.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла, говорится в пасхальном послании патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви."Возлюбленные о Господе преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими и исполненными огромной духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим и светозарным праздником Святой Пасхи", — написал патриарх Кирилл.Он напомнил, что Христово Воскресение уничтожило самых страшных врагов рода человеческого — грех и смерть.&quot;Зло не исчезло, но человек обрел возможность силой благодати Божией бороться со злом и побеждать его через покаяние, молитву и приобщение Тела и Крови Спасителя в Таинстве Святой Евхаристии&quot;, — рассказал предстоятель.Теперь каждому человеку, стремящемуся ко спасению, верующему и следующему за Христом, дарована возможность одержать победу над грехом и стать, по слову апостола и евангелиста Иоанна, возлюбленным чадом Божиим, добавил патриарх Кирилл. Воскресение Христово в этом году в РПЦ встречают 20 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко — первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы над смертью, что произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.
https://ria.ru/20250419/paskha-1784063287.html
https://ria.ru/20250419/paskha-1858675417.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012240434_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_ebee6812a9aa8f93212293789020114a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иисус христос, русская православная церковь, пасха, религиозные праздники, религия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Пасха, Религиозные праздники, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

Патриарх Кирилл: Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла, говорится в пасхальном послании патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
"Возлюбленные о Господе преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими и исполненными огромной духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим и светозарным праздником Святой Пасхи", — написал патриарх Кирилл.
Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Пасха: когда будет в 2025 году, суть и традиции праздника
Вчера, 12:40
Он напомнил, что Христово Воскресение уничтожило самых страшных врагов рода человеческого — грех и смерть.
«

"Зло не исчезло, но человек обрел возможность силой благодати Божией бороться со злом и побеждать его через покаяние, молитву и приобщение Тела и Крови Спасителя в Таинстве Святой Евхаристии", — рассказал предстоятель.

Теперь каждому человеку, стремящемуся ко спасению, верующему и следующему за Христом, дарована возможность одержать победу над грехом и стать, по слову апостола и евангелиста Иоанна, возлюбленным чадом Божиим, добавил патриарх Кирилл.
Воскресение Христово в этом году в РПЦ встречают 20 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко — первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы над смертью, что произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Храме Рождества Христова под Минском - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Что можно и нельзя делать на Пасху: традиции, народные приметы и суеверия
Вчера, 15:58
 
РелигияИисус ХристосРусская православная церковьПасхаРелигиозные праздникиРелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала