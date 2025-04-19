https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html

Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием - РИА Новости, 19.04.2025

Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла, говорится в пасхальном послании патриарха Московского и всея Руси... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T10:03:00+03:00

2025-04-19T10:03:00+03:00

2025-04-19T10:38:00+03:00

религия

иисус христос

русская православная церковь

пасха

религиозные праздники

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла, говорится в пасхальном послании патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви."Возлюбленные о Господе преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими и исполненными огромной духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим и светозарным праздником Святой Пасхи", — написал патриарх Кирилл.Он напомнил, что Христово Воскресение уничтожило самых страшных врагов рода человеческого — грех и смерть."Зло не исчезло, но человек обрел возможность силой благодати Божией бороться со злом и побеждать его через покаяние, молитву и приобщение Тела и Крови Спасителя в Таинстве Святой Евхаристии", — рассказал предстоятель.Теперь каждому человеку, стремящемуся ко спасению, верующему и следующему за Христом, дарована возможность одержать победу над грехом и стать, по слову апостола и евангелиста Иоанна, возлюбленным чадом Божиим, добавил патриарх Кирилл. Воскресение Христово в этом году в РПЦ встречают 20 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко — первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы над смертью, что произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.

https://ria.ru/20250419/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20250419/paskha-1858675417.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иисус христос, русская православная церковь, пасха, религиозные праздники, религия, патриарх кирилл (владимир гундяев)