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Прибытие Благодатного огня в Москву. Прямая трансляция
Прибытие Благодатного огня в Москву. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.04.2025
Прибытие Благодатного огня в Москву. Прямая трансляция
Прибытие Благодатного огня из Иерусалима в Москву. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T23:21:00+03:00
2025-04-19T23:21:00+03:00
2025-04-19T23:22:00+03:00
религия
москва
иерусалим
пасха
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Прибытие Благодатного огня из Иерусалима в Москву.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Прибытие Благодатного огня в Москву
LIVE: Прибытие Благодатного огня в Москву
2025-04-19T23:21
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, иерусалим, пасха, видео
Религия, Москва, Иерусалим, Пасха
Прибытие Благодатного огня в Москву. Прямая трансляция
Прибытие Благодатного огня из Иерусалима в Москву.
2025-04-19T23:21
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Прибытие Благодатного огня в Москву. Прямая трансляция
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Прибытие Благодатного огня из Иерусалима в Москву.