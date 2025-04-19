Рейтинг@Mail.ru
Прибытие Благодатного огня в Москву. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:21 19.04.2025 (обновлено: 23:22 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/paskha-2012325722.html
Прибытие Благодатного огня в Москву. Прямая трансляция
Прибытие Благодатного огня в Москву. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.04.2025
Прибытие Благодатного огня в Москву. Прямая трансляция
Прибытие Благодатного огня из Иерусалима в Москву. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T23:21:00+03:00
2025-04-19T23:22:00+03:00
религия
москва
иерусалим
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012298893_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cb1cba6117ab496a366fe716b5846d8.jpg
Прибытие Благодатного огня из Иерусалима в Москву.
москва
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Прибытие Благодатного огня в Москву
LIVE: Прибытие Благодатного огня в Москву
2025-04-19T23:21
true
PT33M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012298893_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_de77a0098fb8bcf86dfafcb2543a28e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, иерусалим, пасха, видео
Религия, Москва, Иерусалим, Пасха
Прибытие Благодатного огня в Москву. Прямая трансляция
Прибытие Благодатного огня из Иерусалима в Москву.
2025-04-19T23:21
true
PT33M46S

Прибытие Благодатного огня в Москву. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Прибытие Благодатного огня из Иерусалима в Москву.
 
РелигияМоскваИерусалимПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала