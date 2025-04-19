https://ria.ru/20250419/paskha-2012303927.html
Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 19.04.2025
Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит ночное пасхальное богослужение в столице в храме Христа Спасителя, говорится в сообщении, опубликованном на... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T19:10:00+03:00
2025-04-19T19:10:00+03:00
2025-04-19T19:10:00+03:00
религия
иисус христос
русская православная церковь
пасха
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит ночное пасхальное богослужение в столице в храме Христа Спасителя, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа. "В Светлую Пасхальную ночь с 19 на 20 апреля 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве", - сказано в сообщении. Отмечается, что прямую трансляцию патриаршего богослужения будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1" и "Спас", также богослужение будут транслировать на официальном сайте РПЦ. "Перед началом богослужения предстоятель Русской православной церкви в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Светлого Христова Воскресения. Пасхальное богослужение как правило начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы – короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Христос. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Спасителя - также открываются двери храма, и начинается торжественная пасхальная служба. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице, у закрытых дверей. После пасхальной утрени следует литургия.
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html
https://ria.ru/20250419/paskha-2012264036.html
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иисус христос, русская православная церковь, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Пасха, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
РПЦ: патриарх Кирилл совершит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит ночное пасхальное богослужение в столице в храме Христа Спасителя, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ
встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа
.
"В Светлую Пасхальную ночь с 19 на 20 апреля 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве", - сказано в сообщении.
Отмечается, что прямую трансляцию патриаршего богослужения будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1" и "Спас", также богослужение будут транслировать на официальном сайте РПЦ.
"Перед началом богослужения предстоятель Русской православной церкви в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Светлого Христова Воскресения.
Пасхальное богослужение как правило начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы – короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Христос. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Спасителя - также открываются двери храма, и начинается торжественная пасхальная служба. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице, у закрытых дверей. После пасхальной утрени следует литургия.