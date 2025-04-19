https://ria.ru/20250419/paskha-2012264036.html
Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой
Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой - РИА Новости, 19.04.2025
Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой
В Великую субботу, день накануне Пасхи, особенно важно ни на кого не гневаться, всем все прощать и покрывать ошибки других людей любовью, рассказал патриарх... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:10:00+03:00
2025-04-19T14:10:00+03:00
2025-04-19T14:10:00+03:00
религия
иисус христос
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пасха
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Великую субботу, день накануне Пасхи, особенно важно ни на кого не гневаться, всем все прощать и покрывать ошибки других людей любовью, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя. В понедельник, 14 апреля наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Патриарх отметил, что Великая Суббота - тот день, который нужно провести очень мудро. "Довольно сложно соединить заботы о домашнем быте, украшении жилищ, приготовлении пищи, поздравлении близких - то, что предполагает суету - с тем, что предлагает нам Церковь (в этот день - ред.) - не рассредотачивать свои силы, оставить их для встречи Воскресшего Спасителя. Но поскольку это идеальное времяпрепровождение для большинства людей - в тишине, в молитве, в мире, в таком спокойствии - невозможно, то пожелание и предложение было бы такое: даже в суете не растрачивайте своих сил. Ни в коем случае ни на кого не гневайтесь. Обычно всегда кто-то допускает какие-то ошибки - и в алтаре, и в храме, и в семье, и на работе. Вот эти ошибки сегодня надо покрывать любовью. Ни на кого не гневайтесь, ни на кого не сердитесь, всем прощайте, не допускайте никаких плохих чувств", - сказал патриарх Кирилл. Он также посоветовал обращаться к Господу в молитве, когда что-то раздражает. Как ранее рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, великую субботу называют днем покоя - так ее и следует провести, и если пасхальные приготовления, крашение яиц и подготовка куличей лишат сил и помешают прийти в храм, от них можно отказаться.
https://ria.ru/20250419/paskha-2012220082.html
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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иисус христос, русская православная церковь, пасха, религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Пасха, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия
Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой
Патриарх Кирилл: в Великую Субботу особенно важно ни на кого не гневаться
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Великую субботу, день накануне Пасхи, особенно важно ни на кого не гневаться, всем все прощать и покрывать ошибки других людей любовью, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя.
В понедельник, 14 апреля наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа
, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ
встречают 20 апреля.
Патриарх отметил, что Великая Суббота - тот день, который нужно провести очень мудро.
"Довольно сложно соединить заботы о домашнем быте, украшении жилищ, приготовлении пищи, поздравлении близких - то, что предполагает суету - с тем, что предлагает нам Церковь (в этот день - ред.) - не рассредотачивать свои силы, оставить их для встречи Воскресшего Спасителя. Но поскольку это идеальное времяпрепровождение для большинства людей - в тишине, в молитве, в мире, в таком спокойствии - невозможно, то пожелание и предложение было бы такое: даже в суете не растрачивайте своих сил. Ни в коем случае ни на кого не гневайтесь. Обычно всегда кто-то допускает какие-то ошибки - и в алтаре, и в храме, и в семье, и на работе. Вот эти ошибки сегодня надо покрывать любовью. Ни на кого не гневайтесь, ни на кого не сердитесь, всем прощайте, не допускайте никаких плохих чувств", - сказал патриарх Кирилл.
Он также посоветовал обращаться к Господу в молитве, когда что-то раздражает.
Как ранее рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, великую субботу называют днем покоя - так ее и следует провести, и если пасхальные приготовления, крашение яиц и подготовка куличей лишат сил и помешают прийти в храм, от них можно отказаться.