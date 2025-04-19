https://ria.ru/20250419/paskha-2012264036.html

Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой

Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой - РИА Новости, 19.04.2025

Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой

В Великую субботу, день накануне Пасхи, особенно важно ни на кого не гневаться, всем все прощать и покрывать ошибки других людей любовью, рассказал патриарх... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:10:00+03:00

2025-04-19T14:10:00+03:00

2025-04-19T14:10:00+03:00

религия

иисус христос

русская православная церковь

пасха

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Великую субботу, день накануне Пасхи, особенно важно ни на кого не гневаться, всем все прощать и покрывать ошибки других людей любовью, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя. В понедельник, 14 апреля наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Патриарх отметил, что Великая Суббота - тот день, который нужно провести очень мудро. "Довольно сложно соединить заботы о домашнем быте, украшении жилищ, приготовлении пищи, поздравлении близких - то, что предполагает суету - с тем, что предлагает нам Церковь (в этот день - ред.) - не рассредотачивать свои силы, оставить их для встречи Воскресшего Спасителя. Но поскольку это идеальное времяпрепровождение для большинства людей - в тишине, в молитве, в мире, в таком спокойствии - невозможно, то пожелание и предложение было бы такое: даже в суете не растрачивайте своих сил. Ни в коем случае ни на кого не гневайтесь. Обычно всегда кто-то допускает какие-то ошибки - и в алтаре, и в храме, и в семье, и на работе. Вот эти ошибки сегодня надо покрывать любовью. Ни на кого не гневайтесь, ни на кого не сердитесь, всем прощайте, не допускайте никаких плохих чувств", - сказал патриарх Кирилл. Он также посоветовал обращаться к Господу в молитве, когда что-то раздражает. Как ранее рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, великую субботу называют днем покоя - так ее и следует провести, и если пасхальные приготовления, крашение яиц и подготовка куличей лишат сил и помешают прийти в храм, от них можно отказаться.

https://ria.ru/20250419/paskha-2012220082.html

https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иисус христос, русская православная церковь, пасха, религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия