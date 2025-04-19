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Архимандрит Вассиан рассказал, пекут ли куличи в Израиле - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
07:32 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/paskha-2012227055.html
Архимандрит Вассиан рассказал, пекут ли куличи в Израиле
Архимандрит Вассиан рассказал, пекут ли куличи в Израиле - РИА Новости, 19.04.2025
Архимандрит Вассиан рассказал, пекут ли куличи в Израиле
Прихожане храмов Русской духовной миссии на Святой земле пекут куличи и красят яйца - так же, как и в России, и освящают их в храмах миссии, рассказал в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T07:32:00+03:00
2025-04-19T07:32:00+03:00
религия
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русская православная церковь
пасха
израиль
религия
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Прихожане храмов Русской духовной миссии на Святой земле пекут куличи и красят яйца - так же, как и в России, и освящают их в храмах миссии, рассказал в интервью РИА Новости ее начальник архимандрит Вассиан (Змеев). "Выпекают куличи, приносят на освящение в Великую субботу. Мы освящаем куличи, пасхальные яйца. Традиция точно такая же, как в России, потому что те постоянные богомольцы наших храмов, которые приходят на службу, как правило, родом из стран канонической ответственности Русской православной церкви, связаны с традицией Русской православной церкви, и придерживаются традиции освящения куличей на Пасху", – рассказал архимандрит Вассиан.
https://ria.ru/20250418/paskha-2011958736.html
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россия, русская православная церковь, пасха, израиль, религия
Религия, Россия, Русская православная церковь, Пасха, Израиль, Религия
Архимандрит Вассиан рассказал, пекут ли куличи в Израиле

Архимандрит Вассиан: прихожане храмов Русской духовной миссии освящают куличи

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПасхальные куличи
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пасхальные куличи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Прихожане храмов Русской духовной миссии на Святой земле пекут куличи и красят яйца - так же, как и в России, и освящают их в храмах миссии, рассказал в интервью РИА Новости ее начальник архимандрит Вассиан (Змеев).
"Выпекают куличи, приносят на освящение в Великую субботу. Мы освящаем куличи, пасхальные яйца. Традиция точно такая же, как в России, потому что те постоянные богомольцы наших храмов, которые приходят на службу, как правило, родом из стран канонической ответственности Русской православной церкви, связаны с традицией Русской православной церкви, и придерживаются традиции освящения куличей на Пасху", – рассказал архимандрит Вассиан.
Пасхальные куличи и крашеные яйца - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В РПЦ рассказали, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи
18 апреля, 07:43
 
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