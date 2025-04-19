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Архимандрит Вассиан рассказал, пекут ли куличи в Израиле
Архимандрит Вассиан рассказал, пекут ли куличи в Израиле - РИА Новости, 19.04.2025
Архимандрит Вассиан рассказал, пекут ли куличи в Израиле
Прихожане храмов Русской духовной миссии на Святой земле пекут куличи и красят яйца - так же, как и в России, и освящают их в храмах миссии, рассказал в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T07:32:00+03:00
2025-04-19T07:32:00+03:00
2025-04-19T07:32:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Прихожане храмов Русской духовной миссии на Святой земле пекут куличи и красят яйца - так же, как и в России, и освящают их в храмах миссии, рассказал в интервью РИА Новости ее начальник архимандрит Вассиан (Змеев). "Выпекают куличи, приносят на освящение в Великую субботу. Мы освящаем куличи, пасхальные яйца. Традиция точно такая же, как в России, потому что те постоянные богомольцы наших храмов, которые приходят на службу, как правило, родом из стран канонической ответственности Русской православной церкви, связаны с традицией Русской православной церкви, и придерживаются традиции освящения куличей на Пасху", – рассказал архимандрит Вассиан.
https://ria.ru/20250418/paskha-2011958736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русская православная церковь, пасха, израиль, религия
Религия, Россия, Русская православная церковь, Пасха, Израиль, Религия
Архимандрит Вассиан рассказал, пекут ли куличи в Израиле
Архимандрит Вассиан: прихожане храмов Русской духовной миссии освящают куличи