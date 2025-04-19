https://ria.ru/20250419/paskha-2012227055.html

Архимандрит Вассиан рассказал, пекут ли куличи в Израиле

Архимандрит Вассиан рассказал, пекут ли куличи в Израиле - РИА Новости, 19.04.2025

Архимандрит Вассиан рассказал, пекут ли куличи в Израиле

Прихожане храмов Русской духовной миссии на Святой земле пекут куличи и красят яйца - так же, как и в России, и освящают их в храмах миссии, рассказал в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T07:32:00+03:00

2025-04-19T07:32:00+03:00

2025-04-19T07:32:00+03:00

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израиль

религия

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Прихожане храмов Русской духовной миссии на Святой земле пекут куличи и красят яйца - так же, как и в России, и освящают их в храмах миссии, рассказал в интервью РИА Новости ее начальник архимандрит Вассиан (Змеев). "Выпекают куличи, приносят на освящение в Великую субботу. Мы освящаем куличи, пасхальные яйца. Традиция точно такая же, как в России, потому что те постоянные богомольцы наших храмов, которые приходят на службу, как правило, родом из стран канонической ответственности Русской православной церкви, связаны с традицией Русской православной церкви, и придерживаются традиции освящения куличей на Пасху", – рассказал архимандрит Вассиан.

https://ria.ru/20250418/paskha-2011958736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, русская православная церковь, пасха, израиль, религия