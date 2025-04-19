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Священник рассказал, как правильно провести Великую Субботу - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
04:09 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/paskha-2012220082.html
Священник рассказал, как правильно провести Великую Субботу
Священник рассказал, как правильно провести Великую Субботу - РИА Новости, 19.04.2025
Священник рассказал, как правильно провести Великую Субботу
Великую Субботу, день накануне Воскресения Христова, называют днем покоя - так ее и следует провести, и если пасхальные приготовления, крашение яиц и подготовка РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T04:09:00+03:00
2025-04-19T04:09:00+03:00
религия
москва
иерусалим
иисус христос
русская православная церковь
пасха
религия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Великую Субботу, день накануне Воскресения Христова, называют днем покоя - так ее и следует провести, и если пасхальные приготовления, крашение яиц и подготовка куличей лишат сил и помешают прийти в храм, от них можно отказаться, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. В понедельник, 14 апреля, наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Отец Максим напомнил, что утром в субботу в храмах совершают литургию Василия Великого, на которой читают 15 паремий - текстов Ветхого Завета, в которых содержатся пророческие указания на Мессию – Иисуса Христа, на его искупительную жертву и подвиг. В Великую Субботу, продолжил священник, "уже начинается - пока еще тихо - пасхальное празднование, потому что дьякон читает Евангелие о Воскресении Христовом, а в середине богослужения, перед чтением Евангелия, духовенство переоблачается в белые одежды, в которых начнет ночное пасхальное богослужение". Днем в субботу по окончании утренней службы в храмах по традиции освящают куличи и яйца. "Если возникает альтернатива – доделать кулич, покрасить яйца или пойти на службу, – то пусть будут забыты все куличи, но вы будете в храме, молиться и думать о главном, сопереживать главному. А куличом с яйцом кто-нибудь вас да угостит - голодными не останетесь. Поэтому нужно так распределить время, чтобы к службе не лишиться сил, не лечь отдыхать после приготовления куличей, крашения яиц, мытья квартиры и прочих приготовлений", - сказал отец Максим Козлов. Он напомнил, что Великая Суббота, как говорят церковные песнопения, "это день, когда Спаситель был душою во аде, Божеством неотлучно от Бога Отца и Бога Духа Святого, а плотью почивал во гробе". "Поэтому самое разумное, что можно было бы сделать до вечернего богослужения в этот день, - это, поклонившись плащанице (изображению Спасителя, лежащего во гробе, которое выставляется в центре храма – ред.), посетить, может быть, еще несколько храмов, помолиться перед плащаницей в них. А потом - в максимальной тишине, мире и несуетности провести часы до ночного пасхального богослужения", - призвал священник. Ночное богослужение начинается около 22.00 с чтения Деяний Апостольских. "А само пасхальное богослужение в зависимости от расписания конкретного прихода начнется в 23.00-23.30 со службы, которая называется пасхальная полунощница. За ней последует крестный ход вокруг храма и в его завершении снаружи в первый раз прозвучит торжественный тропарь Пасхи: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав", а также пасхальное приветствие "Христос воскресе!" - с многоголосым ответом "Воистину Воскресе!". За этим начнется ликующее, совершенно особенное, никогда более в году не бывающее богослужение ночи Пасхи", - заключил собеседник агентства. Также в Великую субботу, накануне православной (по юлианскому календарю) Пасхи происходит чудо схождения Благодатного огня. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню доставляют в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) к Пасхе доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву - в рамках программы "Просите мира Иерусалиму" по благословению патриарха Московского и всея Руси. Как сообщали в ФАП, в 2025 году делегация фонда доставит Благодатный огонь в столичный храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения. Также огонь передадут в другие храмы Москвы и епархии Русской церкви.
https://ria.ru/20250414/paskha-2011068225.html
https://ria.ru/20250418/krashenki-1856777187.html
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москва, иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, пасха, религия
Религия, Москва, Иерусалим, Иисус Христос, Русская православная церковь, Пасха, Религия
Священник рассказал, как правильно провести Великую Субботу

Священник Козлов призвал не красить яйца, если это помешает прийти в храм

© РИА Новости / Сергей ПятаковПасхальные яйца
Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Пасхальные яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Великую Субботу, день накануне Воскресения Христова, называют днем покоя - так ее и следует провести, и если пасхальные приготовления, крашение яиц и подготовка куличей лишат сил и помешают прийти в храм, от них можно отказаться, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
В понедельник, 14 апреля, наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля.
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Отец Максим напомнил, что утром в субботу в храмах совершают литургию Василия Великого, на которой читают 15 паремий - текстов Ветхого Завета, в которых содержатся пророческие указания на Мессию – Иисуса Христа, на его искупительную жертву и подвиг. В Великую Субботу, продолжил священник, "уже начинается - пока еще тихо - пасхальное празднование, потому что дьякон читает Евангелие о Воскресении Христовом, а в середине богослужения, перед чтением Евангелия, духовенство переоблачается в белые одежды, в которых начнет ночное пасхальное богослужение". Днем в субботу по окончании утренней службы в храмах по традиции освящают куличи и яйца.
"Если возникает альтернатива – доделать кулич, покрасить яйца или пойти на службу, – то пусть будут забыты все куличи, но вы будете в храме, молиться и думать о главном, сопереживать главному. А куличом с яйцом кто-нибудь вас да угостит - голодными не останетесь. Поэтому нужно так распределить время, чтобы к службе не лишиться сил, не лечь отдыхать после приготовления куличей, крашения яиц, мытья квартиры и прочих приготовлений", - сказал отец Максим Козлов.
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Он напомнил, что Великая Суббота, как говорят церковные песнопения, "это день, когда Спаситель был душою во аде, Божеством неотлучно от Бога Отца и Бога Духа Святого, а плотью почивал во гробе". "Поэтому самое разумное, что можно было бы сделать до вечернего богослужения в этот день, - это, поклонившись плащанице (изображению Спасителя, лежащего во гробе, которое выставляется в центре храма – ред.), посетить, может быть, еще несколько храмов, помолиться перед плащаницей в них. А потом - в максимальной тишине, мире и несуетности провести часы до ночного пасхального богослужения", - призвал священник.
Ночное богослужение начинается около 22.00 с чтения Деяний Апостольских. "А само пасхальное богослужение в зависимости от расписания конкретного прихода начнется в 23.00-23.30 со службы, которая называется пасхальная полунощница. За ней последует крестный ход вокруг храма и в его завершении снаружи в первый раз прозвучит торжественный тропарь Пасхи: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав", а также пасхальное приветствие "Христос воскресе!" - с многоголосым ответом "Воистину Воскресе!". За этим начнется ликующее, совершенно особенное, никогда более в году не бывающее богослужение ночи Пасхи", - заключил собеседник агентства.
Также в Великую субботу, накануне православной (по юлианскому календарю) Пасхи происходит чудо схождения Благодатного огня. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню доставляют в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) к Пасхе доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву - в рамках программы "Просите мира Иерусалиму" по благословению патриарха Московского и всея Руси. Как сообщали в ФАП, в 2025 году делегация фонда доставит Благодатный огонь в столичный храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения. Также огонь передадут в другие храмы Москвы и епархии Русской церкви.
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