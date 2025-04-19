https://ria.ru/20250419/paskha-2012220082.html

Священник рассказал, как правильно провести Великую Субботу

Священник рассказал, как правильно провести Великую Субботу - РИА Новости, 19.04.2025

Священник рассказал, как правильно провести Великую Субботу

Великую Субботу, день накануне Воскресения Христова, называют днем покоя - так ее и следует провести, и если пасхальные приготовления, крашение яиц и подготовка РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T04:09:00+03:00

2025-04-19T04:09:00+03:00

2025-04-19T04:09:00+03:00

религия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Великую Субботу, день накануне Воскресения Христова, называют днем покоя - так ее и следует провести, и если пасхальные приготовления, крашение яиц и подготовка куличей лишат сил и помешают прийти в храм, от них можно отказаться, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. В понедельник, 14 апреля, наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Отец Максим напомнил, что утром в субботу в храмах совершают литургию Василия Великого, на которой читают 15 паремий - текстов Ветхого Завета, в которых содержатся пророческие указания на Мессию – Иисуса Христа, на его искупительную жертву и подвиг. В Великую Субботу, продолжил священник, "уже начинается - пока еще тихо - пасхальное празднование, потому что дьякон читает Евангелие о Воскресении Христовом, а в середине богослужения, перед чтением Евангелия, духовенство переоблачается в белые одежды, в которых начнет ночное пасхальное богослужение". Днем в субботу по окончании утренней службы в храмах по традиции освящают куличи и яйца. "Если возникает альтернатива – доделать кулич, покрасить яйца или пойти на службу, – то пусть будут забыты все куличи, но вы будете в храме, молиться и думать о главном, сопереживать главному. А куличом с яйцом кто-нибудь вас да угостит - голодными не останетесь. Поэтому нужно так распределить время, чтобы к службе не лишиться сил, не лечь отдыхать после приготовления куличей, крашения яиц, мытья квартиры и прочих приготовлений", - сказал отец Максим Козлов. Он напомнил, что Великая Суббота, как говорят церковные песнопения, "это день, когда Спаситель был душою во аде, Божеством неотлучно от Бога Отца и Бога Духа Святого, а плотью почивал во гробе". "Поэтому самое разумное, что можно было бы сделать до вечернего богослужения в этот день, - это, поклонившись плащанице (изображению Спасителя, лежащего во гробе, которое выставляется в центре храма – ред.), посетить, может быть, еще несколько храмов, помолиться перед плащаницей в них. А потом - в максимальной тишине, мире и несуетности провести часы до ночного пасхального богослужения", - призвал священник. Ночное богослужение начинается около 22.00 с чтения Деяний Апостольских. "А само пасхальное богослужение в зависимости от расписания конкретного прихода начнется в 23.00-23.30 со службы, которая называется пасхальная полунощница. За ней последует крестный ход вокруг храма и в его завершении снаружи в первый раз прозвучит торжественный тропарь Пасхи: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав", а также пасхальное приветствие "Христос воскресе!" - с многоголосым ответом "Воистину Воскресе!". За этим начнется ликующее, совершенно особенное, никогда более в году не бывающее богослужение ночи Пасхи", - заключил собеседник агентства. Также в Великую субботу, накануне православной (по юлианскому календарю) Пасхи происходит чудо схождения Благодатного огня. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню доставляют в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) к Пасхе доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву - в рамках программы "Просите мира Иерусалиму" по благословению патриарха Московского и всея Руси. Как сообщали в ФАП, в 2025 году делегация фонда доставит Благодатный огонь в столичный храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения. Также огонь передадут в другие храмы Москвы и епархии Русской церкви.

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https://ria.ru/20250418/krashenki-1856777187.html

https://ria.ru/20250416/protoierey-2011620206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, пасха, религия