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Паломники пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня воцарился мир - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
12:03 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/palomniki-2012247930.html
Паломники пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня воцарился мир
Паломники пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня воцарился мир - РИА Новости, 19.04.2025
Паломники пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня воцарился мир
Православные паломники, собравшиеся у храма Гроба Господня в Иерусалиме, пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня на земле воцарились мир и любовь,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:03:00+03:00
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Православные паломники, собравшиеся у храма Гроба Господня в Иерусалиме, пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня на земле воцарились мир и любовь, передает корреспондент РИА Новости. "Хочется, чтобы люди начали исполнять волю Божью о любви. Ведь Бог сказал любить, и вы все будете любимы, и не будет войн и ничего плохого. Хочется всем также пожелать духовного здоровья и финансового благополучия", - поделился с РИА Новости один из паломников из Москвы. Еще один паломник, который приехал в Иерусалим из Грузии, рассказал, что для него самое важное, чтобы наступил мир на Святой земле и в остальных частях света. "Самое главное - это мир, не надо войны", - заявил агентству Утарик Эквидзе из Кутаиси. Храм Гроба Господня в эти минуты переполнен паломниками и делегациями, которые собрались в ожидании чуда схождения Благодатного огня. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) уже прибыла в храм и расположилась у Кувуклии. ФАП по традиции доставит Благодатный огонь в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи. Благодатный огонь появляется в Кувуклии – часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем огонь как святыню развозят в разные страны. Сошествие Благодатного огня происходит обычно между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени.
https://ria.ru/20250419/ogon-2012235427.html
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москва, иерусалим, грузия, иисус христос, религиозные праздники
Религия, Москва, Иерусалим, Грузия, Иисус Христос, Религиозные праздники
Паломники пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня воцарился мир

Православные паломники пожелали мира после схождения Благодатного огня

© РИА Новости / Светлана БаеваВ храме Гроба Господня
В храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Светлана Баева
В храме Гроба Господня. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Православные паломники, собравшиеся у храма Гроба Господня в Иерусалиме, пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня на земле воцарились мир и любовь, передает корреспондент РИА Новости.
"Хочется, чтобы люди начали исполнять волю Божью о любви. Ведь Бог сказал любить, и вы все будете любимы, и не будет войн и ничего плохого. Хочется всем также пожелать духовного здоровья и финансового благополучия", - поделился с РИА Новости один из паломников из Москвы.
Православные христиане на церемонии схождения Благодатного огня в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Церемония схождения Благодатного огня. Прямая трансляция
Вчера, 11:21
Еще один паломник, который приехал в Иерусалим из Грузии, рассказал, что для него самое важное, чтобы наступил мир на Святой земле и в остальных частях света.
"Самое главное - это мир, не надо войны", - заявил агентству Утарик Эквидзе из Кутаиси.
Храм Гроба Господня в эти минуты переполнен паломниками и делегациями, которые собрались в ожидании чуда схождения Благодатного огня. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) уже прибыла в храм и расположилась у Кувуклии. ФАП по традиции доставит Благодатный огонь в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи.
Благодатный огонь появляется в Кувуклии – часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем огонь как святыню развозят в разные страны. Сошествие Благодатного огня происходит обычно между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
Вчера, 00:49
 
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