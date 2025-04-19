https://ria.ru/20250419/palomniki-2012247930.html
Паломники пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня воцарился мир
Паломники пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня воцарился мир - РИА Новости, 19.04.2025
Паломники пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня воцарился мир
Православные паломники, собравшиеся у храма Гроба Господня в Иерусалиме, пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня на земле воцарились мир и любовь,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:03:00+03:00
2025-04-19T12:03:00+03:00
2025-04-19T12:03:00+03:00
религия
москва
иерусалим
грузия
иисус христос
религиозные праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154885/18/1548851811_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_5442cb2c26a8896dc6c4ff343877e0fa.jpg
ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Православные паломники, собравшиеся у храма Гроба Господня в Иерусалиме, пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня на земле воцарились мир и любовь, передает корреспондент РИА Новости. "Хочется, чтобы люди начали исполнять волю Божью о любви. Ведь Бог сказал любить, и вы все будете любимы, и не будет войн и ничего плохого. Хочется всем также пожелать духовного здоровья и финансового благополучия", - поделился с РИА Новости один из паломников из Москвы. Еще один паломник, который приехал в Иерусалим из Грузии, рассказал, что для него самое важное, чтобы наступил мир на Святой земле и в остальных частях света. "Самое главное - это мир, не надо войны", - заявил агентству Утарик Эквидзе из Кутаиси. Храм Гроба Господня в эти минуты переполнен паломниками и делегациями, которые собрались в ожидании чуда схождения Благодатного огня. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) уже прибыла в храм и расположилась у Кувуклии. ФАП по традиции доставит Благодатный огонь в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи. Благодатный огонь появляется в Кувуклии – часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем огонь как святыню развозят в разные страны. Сошествие Благодатного огня происходит обычно между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени.
https://ria.ru/20250419/ogon-2012235427.html
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
москва
иерусалим
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154885/18/1548851811_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_947f92c402acd19405e42bce3330c4af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, иерусалим, грузия, иисус христос, религиозные праздники
Религия, Москва, Иерусалим, Грузия, Иисус Христос, Религиозные праздники
Паломники пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня воцарился мир
Православные паломники пожелали мира после схождения Благодатного огня