https://ria.ru/20250419/palomniki-2012247930.html

Паломники пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня воцарился мир

Паломники пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня воцарился мир - РИА Новости, 19.04.2025

Паломники пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня воцарился мир

Православные паломники, собравшиеся у храма Гроба Господня в Иерусалиме, пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня на земле воцарились мир и любовь,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:03:00+03:00

2025-04-19T12:03:00+03:00

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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Православные паломники, собравшиеся у храма Гроба Господня в Иерусалиме, пожелали, чтобы после схождения Благодатного огня на земле воцарились мир и любовь, передает корреспондент РИА Новости. "Хочется, чтобы люди начали исполнять волю Божью о любви. Ведь Бог сказал любить, и вы все будете любимы, и не будет войн и ничего плохого. Хочется всем также пожелать духовного здоровья и финансового благополучия", - поделился с РИА Новости один из паломников из Москвы. Еще один паломник, который приехал в Иерусалим из Грузии, рассказал, что для него самое важное, чтобы наступил мир на Святой земле и в остальных частях света. "Самое главное - это мир, не надо войны", - заявил агентству Утарик Эквидзе из Кутаиси. Храм Гроба Господня в эти минуты переполнен паломниками и делегациями, которые собрались в ожидании чуда схождения Благодатного огня. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) уже прибыла в храм и расположилась у Кувуклии. ФАП по традиции доставит Благодатный огонь в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи. Благодатный огонь появляется в Кувуклии – часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем огонь как святыню развозят в разные страны. Сошествие Благодатного огня происходит обычно между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени.

https://ria.ru/20250419/ogon-2012235427.html

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

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москва, иерусалим, грузия, иисус христос, религиозные праздники