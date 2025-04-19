https://ria.ru/20250419/palomniki-2012226322.html

В Израиле украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии

В Израиле украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии - РИА Новости, 19.04.2025

В Израиле украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии

Украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии (РДМ) на Святой земле, рассказал в интервью РИА Новости начальник миссии архимандрит Вассиан... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T07:05:00+03:00

2025-04-19T07:05:00+03:00

2025-04-19T07:05:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии (РДМ) на Святой земле, рассказал в интервью РИА Новости начальник миссии архимандрит Вассиан (Змеев). "Если паломники c Украины есть, то они, как правило, обращаются к другим турфирмам, а не прибывают через паломническую службу Русской духовной миссии, и у нас они не останавливаются. Они, конечно, посещают храмы, подворья Русской духовной миссии, но регулярное проживание в паломнических домах Русской духовной миссии может потом вызвать неблагоприятные последствия для них, когда они вернутся на Украину", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20250419/terusalim-2012218063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация вокруг упц, израиль, религия