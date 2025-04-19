https://ria.ru/20250419/palomniki-2012226322.html
В Израиле украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии
В Израиле украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии - РИА Новости, 19.04.2025
В Израиле украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии
Украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии (РДМ) на Святой земле, рассказал в интервью РИА Новости начальник миссии архимандрит Вассиан... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T07:05:00+03:00
2025-04-19T07:05:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии (РДМ) на Святой земле, рассказал в интервью РИА Новости начальник миссии архимандрит Вассиан (Змеев). "Если паломники c Украины есть, то они, как правило, обращаются к другим турфирмам, а не прибывают через паломническую службу Русской духовной миссии, и у нас они не останавливаются. Они, конечно, посещают храмы, подворья Русской духовной миссии, но регулярное проживание в паломнических домах Русской духовной миссии может потом вызвать неблагоприятные последствия для них, когда они вернутся на Украину", - сказал он РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ситуация вокруг упц, израиль, религия
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Израиль, Религия
В Израиле украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии
Архимандрит Вассиан: паломники с Украины на Святой земле посещают русские храмы
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии (РДМ) на Святой земле, рассказал в интервью РИА Новости начальник миссии архимандрит Вассиан (Змеев).
"Если паломники c Украины есть, то они, как правило, обращаются к другим турфирмам, а не прибывают через паломническую службу Русской духовной миссии, и у нас они не останавливаются. Они, конечно, посещают храмы, подворья Русской духовной миссии, но регулярное проживание в паломнических домах Русской духовной миссии может потом вызвать неблагоприятные последствия для них, когда они вернутся на Украину", - сказал он РИА Новости.