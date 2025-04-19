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В Израиле украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
07:05 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/palomniki-2012226322.html
В Израиле украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии
В Израиле украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии - РИА Новости, 19.04.2025
В Израиле украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии
Украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии (РДМ) на Святой земле, рассказал в интервью РИА Новости начальник миссии архимандрит Вассиан... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T07:05:00+03:00
2025-04-19T07:05:00+03:00
религия
ситуация вокруг упц
израиль
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии (РДМ) на Святой земле, рассказал в интервью РИА Новости начальник миссии архимандрит Вассиан (Змеев). "Если паломники c Украины есть, то они, как правило, обращаются к другим турфирмам, а не прибывают через паломническую службу Русской духовной миссии, и у нас они не останавливаются. Они, конечно, посещают храмы, подворья Русской духовной миссии, но регулярное проживание в паломнических домах Русской духовной миссии может потом вызвать неблагоприятные последствия для них, когда они вернутся на Украину", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20250419/terusalim-2012218063.html
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4.7
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ситуация вокруг упц, израиль, религия
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Израиль, Религия
В Израиле украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии

Архимандрит Вассиан: паломники с Украины на Святой земле посещают русские храмы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские паломники посещают храмы Русской духовной миссии (РДМ) на Святой земле, рассказал в интервью РИА Новости начальник миссии архимандрит Вассиан (Змеев).
"Если паломники c Украины есть, то они, как правило, обращаются к другим турфирмам, а не прибывают через паломническую службу Русской духовной миссии, и у нас они не останавливаются. Они, конечно, посещают храмы, подворья Русской духовной миссии, но регулярное проживание в паломнических домах Русской духовной миссии может потом вызвать неблагоприятные последствия для них, когда они вернутся на Украину", - сказал он РИА Новости.
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