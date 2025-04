https://ria.ru/20250419/pakistan-2012274844.html

Пакистан депортировал около 50 тысяч афганских детей с начала апреля

в мире

афганистан

пакистан

кандагар

save the children

оон

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пакистан насильно депортировал с начала апреля 84 тысячи афганских беженцев, около 50 тысяч из которых составили дети, говорится в опубликованном в субботу докладе международной благотворительной организации Save the Children. "Около 50 тысяч детей прибыли в Афганистан из Пакистана за первые 16 дней апреля, после того, как в конце марта истек крайний срок нахождения в Пакистане афганцев, не имеющих документов", - говорится в докладе. По данным организации, дети являются основной частью потока возвращающихся беженцев. "За последние две недели в Афганистан въехали 84 тысячи человек. Это составляет в общей сложности около 940 тысяч человек, в том числе около 545 тысяч детей, которые вернулись из Пакистана в Афганистан с сентября 2023 года. Около 58% от общего числа мигрантов - дети, а каждый пятый из них - в возрасте до пяти лет", - отмечается в документе. С помощью своей мобильной медицинской бригады Save the Children круглосуточно оказывает услуги в области здравоохранения, питания, водоснабжения и санитарии вновь прибывшим в центр приема беженцев в провинции Кандагар. По данным организации, дети, пересекающие границу Афганистана, подвергаются риску быть разлученными со своими семьями и особенно уязвимы перед вспышками заразных заболеваний, таких как диарея и респираторные инфекции, которые легко распространяются в местах массового скопления людей. Возвращающиеся с чужбины афганцы вряд ли смогут найти работу на родине, отмечается в докладе. По данным опроса, проведенного Save the Children среди беженцев в 2024 году, почти половина семей, вернувшихся в Афганистан из Пакистана, заявила, что для них нет работы, при этом 81% респондентов добавил, что у них нет навыков, которые могли бы помочь в трудоустройстве. "Почти две трети детей, вернувшихся в Афганистан, не посещают школу, и большинство из них сообщили организации, что у них не было необходимых документов для регистрации. В Пакистане более двух третей этих детей посещали школу", - отмечают благотворители. По данным Save the Children, в настоящее время в Афганистане проживает одна из самых больших групп внутренне перемещенных лиц в мире. Почти 23 миллионам афганцев - чуть менее половины населения страны - в этом году потребуется гуманитарная помощь. По данным ООН, около 15 миллионов человек сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, в том числе 3,5 миллиона детей, страдающих от острого недоедания, и более 14 миллионов человек имеют ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию. По словам директора афганского представительства Save the Children Аршада Малика, "многие из этих детей родились в Пакистане, и Афганистан - это не то место, которое они называют своим домом". "Возвращение такого большого числа людей создает дополнительную нагрузку на и без того перегруженные ресурсы, и эта новая волна беженцев прибывает в то время, когда Афганистан начинает ощущать жестокие последствия сокращения международной помощи", - добавил он. Малик считает, что Афганистан нуждается не только в срочном финансировании со стороны международных доноров и правительств для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей, но и в долгосрочных решениях на уровне общин, включая образование, средства к существованию и инфраструктуру. "Пакистан на протяжении многих десятилетий, проявляя добрую волю, принимал у себя большое число афганских беженцев. Мы надеемся, что эта демонстрация сострадания и солидарности продолжится, что Пакистан выполнит свои обязательства по международному праву, будет придерживаться принципа невыдворения и продолжит предоставлять убежище тем уязвимым детям и их семьям, которые все еще нуждаются в международной защите", - подчеркнул Малик. Save the Children оказывает поддержку местным сообществам и защищает права детей в Афганистане с 1976 года, она не прекращала своей работы в периоды конфликтов и стихийных бедствий. Организация осуществляет программы в 10 провинциях страны и сотрудничает с партнерами еще в 11 провинциях.

