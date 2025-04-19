Рейтинг@Mail.ru
ОСК рассказала о строительстве кораблей в годы войны - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:05 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/osk-2012233896.html
ОСК рассказала о строительстве кораблей в годы войны
ОСК рассказала о строительстве кораблей в годы войны - РИА Новости, 19.04.2025
ОСК рассказала о строительстве кораблей в годы войны
В строительстве кораблей в период Великой Отечественной войны на советских судостроительных предприятиях участвовали дети, женщины и старики, при этом в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T09:05:00+03:00
2025-04-19T09:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
объединенная судостроительная корпорация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011110388_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_72138b5f202d132ca48db8951c3c6e46.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В строительстве кораблей в период Великой Отечественной войны на советских судостроительных предприятиях участвовали дети, женщины и старики, при этом в некоторых случаях дети были младше 12 лет, рассказали РИА Новости в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "С первых дней войны мужчины массово уходили на фронт, многие вступали в народное ополчение и к станкам повсеместно вставали женщины, дети и старики. Посчитать точное количество и возраст сейчас уже сложно, но известны случаи, когда к работе привлекались дети младше 12 лет", - рассказали в корпорации. В текущем году отмечается 80 лет Победы. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" в память о советском народе, который ковал победу не только для страны, но и для всего мира.
https://ria.ru/20250413/osk-2011045540.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011110388_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_47964c498a41f3e30f8dcf33c05c3744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, объединенная судостроительная корпорация
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Объединенная судостроительная корпорация
ОСК рассказала о строительстве кораблей в годы войны

ОСК: в строительстве кораблей в годы войны участвовали дети, женщины и старики

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКорабли Тихоокеанского флота
Корабли Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Корабли Тихоокеанского флота . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В строительстве кораблей в период Великой Отечественной войны на советских судостроительных предприятиях участвовали дети, женщины и старики, при этом в некоторых случаях дети были младше 12 лет, рассказали РИА Новости в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
"С первых дней войны мужчины массово уходили на фронт, многие вступали в народное ополчение и к станкам повсеместно вставали женщины, дети и старики. Посчитать точное количество и возраст сейчас уже сложно, но известны случаи, когда к работе привлекались дети младше 12 лет", - рассказали в корпорации.
В текущем году отмечается 80 лет Победы. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" в память о советском народе, который ковал победу не только для страны, но и для всего мира.
Высадка десанта на берег Петсамо (ныне Печенга), Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В ОСК рассказали о работе корабелов в период ВОВ
13 апреля, 14:03
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала