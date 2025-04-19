https://ria.ru/20250419/osk-2012233896.html
ОСК рассказала о строительстве кораблей в годы войны
ОСК рассказала о строительстве кораблей в годы войны - РИА Новости, 19.04.2025
ОСК рассказала о строительстве кораблей в годы войны
В строительстве кораблей в период Великой Отечественной войны на советских судостроительных предприятиях участвовали дети, женщины и старики, при этом в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T09:05:00+03:00
2025-04-19T09:05:00+03:00
2025-04-19T09:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В строительстве кораблей в период Великой Отечественной войны на советских судостроительных предприятиях участвовали дети, женщины и старики, при этом в некоторых случаях дети были младше 12 лет, рассказали РИА Новости в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "С первых дней войны мужчины массово уходили на фронт, многие вступали в народное ополчение и к станкам повсеместно вставали женщины, дети и старики. Посчитать точное количество и возраст сейчас уже сложно, но известны случаи, когда к работе привлекались дети младше 12 лет", - рассказали в корпорации. В текущем году отмечается 80 лет Победы. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" в память о советском народе, который ковал победу не только для страны, но и для всего мира.
https://ria.ru/20250413/osk-2011045540.html
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общество, объединенная судостроительная корпорация
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Объединенная судостроительная корпорация
ОСК рассказала о строительстве кораблей в годы войны
ОСК: в строительстве кораблей в годы войны участвовали дети, женщины и старики
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В строительстве кораблей в период Великой Отечественной войны на советских судостроительных предприятиях участвовали дети, женщины и старики, при этом в некоторых случаях дети были младше 12 лет, рассказали РИА Новости в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
"С первых дней войны мужчины массово уходили на фронт, многие вступали в народное ополчение и к станкам повсеместно вставали женщины, дети и старики. Посчитать точное количество и возраст сейчас уже сложно, но известны случаи, когда к работе привлекались дети младше 12 лет", - рассказали в корпорации.
В текущем году отмечается 80 лет Победы. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" в память о советском народе, который ковал победу не только для страны, но и для всего мира.