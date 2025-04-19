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NYT: письмо с требованием властей США к Гарварду было отправлено по ошибке - РИА Новости, 19.04.2025
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09:32 19.04.2025 (обновлено: 11:23 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/oshibka-2012236128.html
NYT: письмо с требованием властей США к Гарварду было отправлено по ошибке
NYT: письмо с требованием властей США к Гарварду было отправлено по ошибке - РИА Новости, 19.04.2025
NYT: письмо с требованием властей США к Гарварду было отправлено по ошибке
Письмо, которое спровоцировало эскалацию между властями США и Гарвардским университетом, с требованиями пересмотреть внутреннюю политику вуза могло быть... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T09:32:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
гарвардский университет
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Письмо, которое спровоцировало эскалацию между властями США и Гарвардским университетом, с требованиями пересмотреть внутреннюю политику вуза могло быть отправлено по ошибке, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников администрации президента США Дональда Трампа. Как отмечает газета, власти США 11 апреля направили Гарвардскому университету письмо с жесткими требованиями пересмотреть внутреннюю политику вуза. Руководство университета посчитало требования чрезмерными и пошли на эскалацию с американскими властями, в результате чего были заморожено ее финансирование на 2,2 миллиарда долларов. "Некоторые в Белом доме посчитали, что оно было отправлено преждевременно", - пишет издание. Отмечается, что в Гарварде усомнились в том, что подобное письмо могло быть отправлено по ошибке, поскольку под ним стояли подписи трех высокопоставленных чиновников администрации. Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет
В мире, США, Дональд Трамп, Гарвардский университет
NYT: письмо с требованием властей США к Гарварду было отправлено по ошибке

NYT: письмо с требованием к Гарварду о пересмотре политики отправили по ошибке

CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard UniversityВид на одно из зданий Гарвардского университета
Вид на одно из зданий Гарвардского университета - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard University
Вид на одно из зданий Гарвардского университета . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Письмо, которое спровоцировало эскалацию между властями США и Гарвардским университетом, с требованиями пересмотреть внутреннюю политику вуза могло быть отправлено по ошибке, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников администрации президента США Дональда Трампа.
Как отмечает газета, власти США 11 апреля направили Гарвардскому университету письмо с жесткими требованиями пересмотреть внутреннюю политику вуза. Руководство университета посчитало требования чрезмерными и пошли на эскалацию с американскими властями, в результате чего были заморожено ее финансирование на 2,2 миллиарда долларов.
"Некоторые в Белом доме посчитали, что оно было отправлено преждевременно", - пишет издание.
Отмечается, что в Гарварде усомнились в том, что подобное письмо могло быть отправлено по ошибке, поскольку под ним стояли подписи трех высокопоставленных чиновников администрации.
Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
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