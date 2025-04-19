NYT: письмо с требованием властей США к Гарварду было отправлено по ошибке
NYT: письмо с требованием к Гарварду о пересмотре политики отправили по ошибке
Вид на одно из зданий Гарвардского университета . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Письмо, которое спровоцировало эскалацию между властями США и Гарвардским университетом, с требованиями пересмотреть внутреннюю политику вуза могло быть отправлено по ошибке, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников администрации президента США Дональда Трампа.
Как отмечает газета, власти США 11 апреля направили Гарвардскому университету письмо с жесткими требованиями пересмотреть внутреннюю политику вуза. Руководство университета посчитало требования чрезмерными и пошли на эскалацию с американскими властями, в результате чего были заморожено ее финансирование на 2,2 миллиарда долларов.
"Некоторые в Белом доме посчитали, что оно было отправлено преждевременно", - пишет издание.
Отмечается, что в Гарварде усомнились в том, что подобное письмо могло быть отправлено по ошибке, поскольку под ним стояли подписи трех высокопоставленных чиновников администрации.
Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
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