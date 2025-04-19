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"Это карт-бланш". Орбан неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 19.04.2025 (обновлено: 19:49 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/orban-2012273026.html
"Это карт-бланш". Орбан неожиданно высказался об Украине
"Это карт-бланш". Орбан неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 19.04.2025
"Это карт-бланш". Орбан неожиданно высказался об Украине
Прием Украины в Евросоюз приведет к бесконечной войне, написал в соцсети X премьер Венгрии Виктор Орбан. "Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:18:00+03:00
2025-04-19T19:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор орбан
брюссель
венгрия
евросоюз
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Прием Украины в Евросоюз приведет к бесконечной войне, написал в соцсети X премьер Венгрии Виктор Орбан. "Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план Брюсселя, а не наш", — написал он. Орбан отметил, что у Украины нет четких границ, функционирующей экономики и суверенитета. По его мнению, Брюссель ожидает, что европейские налогоплательщики будут десятилетиями финансировать миллионную армию."Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну", — добавил премьер. На этой неделе Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее.
https://ria.ru/20250419/filippo-2012257158.html
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012248107.html
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в мире, украина, виктор орбан, брюссель, венгрия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Орбан, Брюссель, Венгрия, Евросоюз
"Это карт-бланш". Орбан неожиданно высказался об Украине

Орбан: прием Украины в ЕС приведет к бесконечной войне

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Прием Украины в Евросоюз приведет к бесконечной войне, написал в соцсети X премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план Брюсселя, а не наш", — написал он.
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Орбан отметил, что у Украины нет четких границ, функционирующей экономики и суверенитета. По его мнению, Брюссель ожидает, что европейские налогоплательщики будут десятилетиями финансировать миллионную армию.

"Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну", — добавил премьер.

На этой неделе Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор ОрбанБрюссельВенгрияЕвросоюз
 
 
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