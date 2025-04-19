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"Это карт-бланш". Орбан неожиданно высказался об Украине
"Это карт-бланш". Орбан неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 19.04.2025
"Это карт-бланш". Орбан неожиданно высказался об Украине
Прием Украины в Евросоюз приведет к бесконечной войне, написал в соцсети X премьер Венгрии Виктор Орбан. "Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:18:00+03:00
2025-04-19T15:18:00+03:00
2025-04-19T19:49:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Прием Украины в Евросоюз приведет к бесконечной войне, написал в соцсети X премьер Венгрии Виктор Орбан. "Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план Брюсселя, а не наш", — написал он. Орбан отметил, что у Украины нет четких границ, функционирующей экономики и суверенитета. По его мнению, Брюссель ожидает, что европейские налогоплательщики будут десятилетиями финансировать миллионную армию."Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну", — добавил премьер. На этой неделе Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее.
https://ria.ru/20250419/filippo-2012257158.html
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в мире, украина, виктор орбан, брюссель, венгрия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Орбан, Брюссель, Венгрия, Евросоюз
"Это карт-бланш". Орбан неожиданно высказался об Украине
Орбан: прием Украины в ЕС приведет к бесконечной войне