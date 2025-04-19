https://ria.ru/20250419/oon-2012222022.html

Армения, Грузия и Словакия поддержали резолюцию ООН с обвинением России

Армения, Грузия и Словакия поддержали резолюцию ООН с обвинением России - РИА Новости, 19.04.2025

Армения, Грузия и Словакия поддержали резолюцию ООН с обвинением России

Словакия, Грузия и Армения поддержали резолюцию А/79/L./75 Организации Объединенных Наций, в которой содержится обвинение России в агрессии на Украине,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T05:05:00+03:00

2025-04-19T05:05:00+03:00

2025-04-19T05:17:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Словакия, Грузия и Армения поддержали резолюцию А/79/L./75 Организации Объединенных Наций, в которой содержится обвинение России в агрессии на Украине, трансляция голосования опубликована на сайте организации."Ассамблея также приняла проект резолюции "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы" (документ A/79/L.75) 105 голосами против девяти (Белоруссия, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер, Российская Федерация, Судан, Соединенные Штаты) при 33 воздержавшихся", — указано в пресс-релизе 64-го заседания ООН.Среди поддержавших, помимо Армении, Грузии и Словакии, также оказались Венгрия и другие страны ЕС. Северная Македония, претендующая на вступление в Евросоюз, при этом воздержалась.Там также говорится, что после голосования делегат от США заявил, что данная резолюция не способствует продвижению к миру.Само голосование при этом состоялось еще в среду. Документ касался сотрудничества ООН с Советом Европы, в тексте содержался пункт про осуждение России.

https://ria.ru/20250418/nebenzya-2011936365.html

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в мире, россия, армения, грузия, оон, совет европы