https://ria.ru/20250419/omsk-2012313601.html
В Омске высадили геоглиф "ПОБЕДЕ — 80" из сосен
В Омске высадили геоглиф "ПОБЕДЕ — 80" из сосен - РИА Новости, 19.04.2025
В Омске высадили геоглиф "ПОБЕДЕ — 80" из сосен
Акция "Сад памяти", в рамках которой из 9 тысяч сосен высадили геоглиф "ПОБЕДЕ-80", стартовала в Омской области, написал в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T20:43:00+03:00
2025-04-19T20:43:00+03:00
2025-04-19T20:43:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Акция "Сад памяти", в рамках которой из 9 тысяч сосен высадили геоглиф "ПОБЕДЕ-80", стартовала в Омской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. Композицию высадили на площади свыше трех гектаров вблизи села Усть-Заостровка Омского района Омской области. В акции приняли участие свыше 200 человек – представители общественности, молодежных объединений, органов власти и просто неравнодушные жители. Цель мероприятия – создание зеленых памятников каждому из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. "В рамках Международной акции "Сад памяти" высадили на площади свыше 3 гектаров вблизи села Усть-Заостровка Омского района геоглиф, посвященный Великой Победе. Композицию "ПОБЕДЕ - 80" составили из 9 тысяч саженцев", - написал Хоценко, выложив видео, где геоглиф видно с высоты птичьего полета. В регионе за пять лет участия в акции уже создано 378 "Садов памяти". Это более 2 миллионов деревьев, высаженных на землях лесного фонда и в населенных пунктах. В 2025 году на территории Омской области планируют высадить более 264 тысяч деревьев на площади 73 гектаров.
https://ria.ru/20250418/alleja-2012173051.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Омская область, Омский район, Омск, Виталий Хоценко, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
В Омске высадили геоглиф "ПОБЕДЕ — 80" из сосен
В Омске высадили геоглиф из девяти тысяч сосен к 80-летию Победы