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Султан Омана посетит Россию - РИА Новости, 19.04.2025
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16:04 19.04.2025 (обновлено: 16:09 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/oman-2012277979.html
Султан Омана посетит Россию
Султан Омана посетит Россию - РИА Новости, 19.04.2025
Султан Омана посетит Россию
Султан Омана Хайсам бин Тарик Аль Саид прилетит с официальным визитом в Москву 21 апреля, передает оманское государственное агентство ONA со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:04:00+03:00
2025-04-19T16:09:00+03:00
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БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Султан Омана Хайсам бин Тарик Аль Саид прилетит с официальным визитом в Москву 21 апреля, передает оманское государственное агентство ONA со ссылкой на заявление канцелярии главы султаната. В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. "В ответ на любезное приглашение, направленное его величеству султану от Путина, а также для укрепления отношений между Султанатом Оман и дружественной Российской Федерацией, что способствует осуществлению стремлений обеих стран, его величество совершит государственный визит в Российскую Федерацию с 21 по 22 апреля", - говорится в сообщении агентства. ONA уточняет, что в ходе визита планируется обсудить аспекты сотрудничества между двумя странами в различных областях и возможные пути укрепления отношений, а также будут проведены консультации по актуальным региональным и международным вопросам.
https://ria.ru/20250419/oman-2012275632.html
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россия, оман, владимир путин, москва, в мире
Россия, Оман, Владимир Путин, Москва, В мире
Султан Омана посетит Россию

Султан Омана Аль Саид прилетит в Москву с официальным визитом 21 апреля

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСултан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид
Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Султан Омана Хайсам бин Тарик Аль Саид прилетит с официальным визитом в Москву 21 апреля, передает оманское государственное агентство ONA со ссылкой на заявление канцелярии главы султаната.
В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
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"В ответ на любезное приглашение, направленное его величеству султану от Путина, а также для укрепления отношений между Султанатом Оман и дружественной Российской Федерацией, что способствует осуществлению стремлений обеих стран, его величество совершит государственный визит в Российскую Федерацию с 21 по 22 апреля", - говорится в сообщении агентства.
ONA уточняет, что в ходе визита планируется обсудить аспекты сотрудничества между двумя странами в различных областях и возможные пути укрепления отношений, а также будут проведены консультации по актуальным региональным и международным вопросам.
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