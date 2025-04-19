Султан Омана посетит Россию
Султан Омана Аль Саид прилетит в Москву с официальным визитом 21 апреля
Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Султан Омана Хайсам бин Тарик Аль Саид прилетит с официальным визитом в Москву 21 апреля, передает оманское государственное агентство ONA со ссылкой на заявление канцелярии главы султаната.
В пресс-службе Кремля в субботу сообщили, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет в Москве переговоры с султаном Омана, который посетит РФ с государственным визитом. В пресс-службе отметили, что будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
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"В ответ на любезное приглашение, направленное его величеству султану от Путина, а также для укрепления отношений между Султанатом Оман и дружественной Российской Федерацией, что способствует осуществлению стремлений обеих стран, его величество совершит государственный визит в Российскую Федерацию с 21 по 22 апреля", - говорится в сообщении агентства.
ONA уточняет, что в ходе визита планируется обсудить аспекты сотрудничества между двумя странами в различных областях и возможные пути укрепления отношений, а также будут проведены консультации по актуальным региональным и международным вопросам.
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