Россия и Оман взаимно отменят визовый режим
Россия и Оман подпишут соглашение о взаимной отмене визового режима
Флаг Султаната Оман в Маскате. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Султанатом Оман планируется во время визита султана Хайсама бин Тарик Аль Саида в Москву 21 апреля, заявил посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх в интервью агентству ONA.
Ранее оманское государственное агентство ONA сообщило, что султан Аль Саид прибудет в Москву с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина.
Таиланд переходит на систему электронных виз для въезда в страну
17 декабря 2024, 17:35
"Во время визита будет подписано 10 соглашений и дорожных карт. Главное из них - взаимная отмена визового режима для граждан с обычными паспортами", - сказал ат-Туайх.
Посол отметил, что в этом году РФ и Оман отмечают 40-летие безупречных отношений между двумя странами. При этом в последние годы, по словам ат-Туайха, заметно развиваются торгово-экономические отношения и туристический сектор.
"Заключение новых соглашений и меморандумов о взаимопонимании между Султанатом Оман и Россией является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между странами в различных сферах и открывает новые перспективы для сотрудничества во многих секторах - таких как торговля, энергия, образование и туризм, что способствует улучшению экономического роста и расширению сфер совместного сотрудничества", - добавил посол.