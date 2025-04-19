https://ria.ru/20250419/oman-2012275632.html

Россия и Оман взаимно отменят визовый режим

Россия и Оман взаимно отменят визовый режим - РИА Новости, 19.04.2025

Россия и Оман взаимно отменят визовый режим

Подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Султанатом Оман планируется во время визита султана Хайсама бин Тарик Аль Саида в Москву РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T15:33:00+03:00

2025-04-19T15:33:00+03:00

2025-04-19T15:35:00+03:00

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БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Султанатом Оман планируется во время визита султана Хайсама бин Тарик Аль Саида в Москву 21 апреля, заявил посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх в интервью агентству ONA. Ранее оманское государственное агентство ONA сообщило, что султан Аль Саид прибудет в Москву с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. "Во время визита будет подписано 10 соглашений и дорожных карт. Главное из них - взаимная отмена визового режима для граждан с обычными паспортами", - сказал ат-Туайх. Посол отметил, что в этом году РФ и Оман отмечают 40-летие безупречных отношений между двумя странами. При этом в последние годы, по словам ат-Туайха, заметно развиваются торгово-экономические отношения и туристический сектор. "Заключение новых соглашений и меморандумов о взаимопонимании между Султанатом Оман и Россией является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между странами в различных сферах и открывает новые перспективы для сотрудничества во многих секторах - таких как торговля, энергия, образование и туризм, что способствует улучшению экономического роста и расширению сфер совместного сотрудничества", - добавил посол.

https://ria.ru/20241217/tailand-1989749641.html

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