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Россия и Оман взаимно отменят визовый режим - РИА Новости, 19.04.2025
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15:33 19.04.2025 (обновлено: 15:35 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/oman-2012275632.html
Россия и Оман взаимно отменят визовый режим
Россия и Оман взаимно отменят визовый режим - РИА Новости, 19.04.2025
Россия и Оман взаимно отменят визовый режим
Подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Султанатом Оман планируется во время визита султана Хайсама бин Тарик Аль Саида в Москву РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:33:00+03:00
2025-04-19T15:35:00+03:00
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БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Султанатом Оман планируется во время визита султана Хайсама бин Тарик Аль Саида в Москву 21 апреля, заявил посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх в интервью агентству ONA. Ранее оманское государственное агентство ONA сообщило, что султан Аль Саид прибудет в Москву с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. "Во время визита будет подписано 10 соглашений и дорожных карт. Главное из них - взаимная отмена визового режима для граждан с обычными паспортами", - сказал ат-Туайх. Посол отметил, что в этом году РФ и Оман отмечают 40-летие безупречных отношений между двумя странами. При этом в последние годы, по словам ат-Туайха, заметно развиваются торгово-экономические отношения и туристический сектор. "Заключение новых соглашений и меморандумов о взаимопонимании между Султанатом Оман и Россией является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между странами в различных сферах и открывает новые перспективы для сотрудничества во многих секторах - таких как торговля, энергия, образование и туризм, что способствует улучшению экономического роста и расширению сфер совместного сотрудничества", - добавил посол.
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Россия, Оман, В мире, Туризм, Новости - Туризм, Общество
Россия и Оман взаимно отменят визовый режим

Россия и Оман подпишут соглашение о взаимной отмене визового режима

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Султаната Оман в Маскате
Флаг Султаната Оман в Маскате - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаг Султаната Оман в Маскате. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Султанатом Оман планируется во время визита султана Хайсама бин Тарик Аль Саида в Москву 21 апреля, заявил посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх в интервью агентству ONA.
Ранее оманское государственное агентство ONA сообщило, что султан Аль Саид прибудет в Москву с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина.
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"Во время визита будет подписано 10 соглашений и дорожных карт. Главное из них - взаимная отмена визового режима для граждан с обычными паспортами", - сказал ат-Туайх.
Посол отметил, что в этом году РФ и Оман отмечают 40-летие безупречных отношений между двумя странами. При этом в последние годы, по словам ат-Туайха, заметно развиваются торгово-экономические отношения и туристический сектор.
"Заключение новых соглашений и меморандумов о взаимопонимании между Султанатом Оман и Россией является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между странами в различных сферах и открывает новые перспективы для сотрудничества во многих секторах - таких как торговля, энергия, образование и туризм, что способствует улучшению экономического роста и расширению сфер совместного сотрудничества", - добавил посол.
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