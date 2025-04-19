Бойцы "Севера" освободили Олешню
Минобороны: бойцы "Севера" освободили хутор Олешня в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкШтурмовики группировки войск "Север" в Курской области
Штурмовики группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль хутор Олешня в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили хутор Олешня в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили хутор Олешня в Курской области
Кроме того, военные нанесли удары по четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе Горналя. Авиация, БПЛА и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье:
- более 165 боевиков;
- танк и боевую машину пехоты;
- две боевые бронированные машины и три автомобиля;
- шесть артиллерийских орудий и два миномета;
- четыре пусковых установки РСЗО;
- три станции радиоэлектронной борьбы.
Всего за время боев на этом участке потери противника составили более 75 170 человек и 411 танков.
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