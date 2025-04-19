https://ria.ru/20250419/oleshnya-2012248562.html

Бойцы "Севера" освободили Олешню

Бойцы "Севера" освободили Олешню - РИА Новости, 19.04.2025

Бойцы "Севера" освободили Олешню

Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль хутор Олешня в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:10:00+03:00

2025-04-19T12:10:00+03:00

2025-04-19T13:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

сумская область

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль хутор Олешня в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области", — заявили в ведомстве.Кроме того, военные нанесли удары по четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе Горналя. Авиация, БПЛА и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье:Всего за время боев на этом участке потери противника составили более 75 170 человек и 411 танков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, сумская область