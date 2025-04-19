Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" освободили Олешню - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 19.04.2025 (обновлено: 13:01 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/oleshnya-2012248562.html
Бойцы "Севера" освободили Олешню
Бойцы "Севера" освободили Олешню - РИА Новости, 19.04.2025
Бойцы "Севера" освободили Олешню
Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль хутор Олешня в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:10:00+03:00
2025-04-19T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012249312_284:0:3071:1568_1920x0_80_0_0_e67eee0bc43a7deb5b24c5105437ba93.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль хутор Олешня в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области", — заявили в ведомстве.Кроме того, военные нанесли удары по четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе Горналя. Авиация, БПЛА и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье:Всего за время боев на этом участке потери противника составили более 75 170 человек и 411 танков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012249312_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_48cb7ed0f80bcead6f5009814cf4651c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Бойцы "Севера" освободили Олешню

Минобороны: бойцы "Севера" освободили хутор Олешня в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкШтурмовики группировки войск "Север" в Курской области
Штурмовики группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Штурмовики группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль хутор Олешня в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили хутор Олешня в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили хутор Олешня в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили хутор Олешня в Курской области
Кроме того, военные нанесли удары по четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе Горналя. Авиация, БПЛА и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье:
  • более 165 боевиков;
  • танк и боевую машину пехоты;
  • две боевые бронированные машины и три автомобиля;
  • шесть артиллерийских орудий и два миномета;
  • четыре пусковых установки РСЗО;
  • три станции радиоэлектронной борьбы.
Всего за время боев на этом участке потери противника составили более 75 170 человек и 411 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала