https://ria.ru/20250419/ogon-2012328028.html

Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в Москве

Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в Москве - РИА Новости, 19.04.2025

Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в Москве

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T23:55:00+03:00

2025-04-19T23:55:00+03:00

2025-04-19T23:57:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент РИА Новости из храма.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня сразу после его сошествия.Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице, помимо храма Христа Спасителя, его также передадут в 15 других храмов. В аэропорту его также приняли представители епархий Русской православной церкви.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

https://ria.ru/20250419/paskha-1784063287.html

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москва, пасха, россия, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, общество