Рейтинг@Mail.ru
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в Москве - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:55 19.04.2025 (обновлено: 23:57 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ogon-2012328028.html
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в Москве
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в Москве - РИА Новости, 19.04.2025
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в Москве
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T23:55:00+03:00
2025-04-19T23:57:00+03:00
религия
москва
пасха
россия
русская православная церковь
фонд андрея первозванного
религиозные праздники
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986904983_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_288662c96a3b8ba6106913e63cff08ec.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент РИА Новости из храма.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня сразу после его сошествия.Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице, помимо храма Христа Спасителя, его также передадут в 15 других храмов. В аэропорту его также приняли представители епархий Русской православной церкви.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
https://ria.ru/20250419/paskha-1784063287.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986904983_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_764a37646ab4b0948a41c1cc5098ec34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, пасха, россия, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, общество
Религия, Москва, Пасха, Россия, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники, Общество
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в Москве

Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве
Вид на кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент РИА Новости из храма.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня сразу после его сошествия.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
Вчера, 00:49
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице, помимо храма Христа Спасителя, его также передадут в 15 других храмов. В аэропорту его также приняли представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Православная Пасха 2025: история, традиции и дата праздника
Вчера, 12:40
 
РелигияМоскваПасхаРоссияРусская православная церковьФонд Андрея ПервозванногоРелигиозные праздникиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала