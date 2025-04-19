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Благодатный огонь отправили из аэропорта в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь отправили из аэропорта в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 19.04.2025
Благодатный огонь отправили из аэропорта в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь, который делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставила в московский аэропорт "Внуково-3", отправлен из аэропорта к пасхальному... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T23:35:00+03:00
2025-04-19T23:35:00+03:00
2025-04-19T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Благодатный огонь, который делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставила в московский аэропорт "Внуково-3", отправлен из аэропорта к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя, передаёт корреспондент РИА Новости. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня сразу после его сошествия. Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице, помимо храма Христа Спасителя, его также передадут в 15 других храмов. В аэропорту его также приняли представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
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иерусалим, россия, белгород, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники
Религия, Иерусалим, Россия, Белгород, Иисус Христос, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники
Благодатный огонь отправили из аэропорта в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь из аэропорта "Внуково-3" отправлен в храм Христа Спасителя