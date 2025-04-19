https://ria.ru/20250419/ogon-2012325807.html
Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково
Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково - РИА Новости, 20.04.2025
Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково
Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-19T23:21:00+03:00
2025-04-19T23:21:00+03:00
2025-04-20T00:23:00+03:00
внуково (аэропорт)
религия
иерусалим
москва
россия
иисус христос
русская православная церковь
фонд андрея первозванного
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012329673_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_cc72942b88aa76cbdd137a873ea1d1b5.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3, передает корреспондент РИА Новости.Его передали представителям епархий Русской православной церкви и отправили в храм Христа Спасителя для пасхального богослужения.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году православные отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В храме огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла в Иерусалим накануне. Его привезут в города приграничных областей — Белгород, Брянск, Курск — и в десятки других. В столице огонь доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а затем передадут в 15 московских храмов. По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню. ФАП доставляет его в Москву к Пасхе с 2003 года. Также фонд по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
https://ria.ru/20250419/paskha-1858675417.html
иерусалим
москва
россия
брянск
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012329673_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a9ed585e6429c965c9b60f4e2845406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
внуково (аэропорт), иерусалим, москва, россия, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, брянск, белгород
Внуково (аэропорт), Религия, Иерусалим, Москва, Россия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники, Брянск, Белгород
Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково
Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в аэропорту Внуково-3