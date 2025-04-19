https://ria.ru/20250419/ogon-2012325807.html

Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково

Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково - РИА Новости, 20.04.2025

Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково

Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-19T23:21:00+03:00

2025-04-19T23:21:00+03:00

2025-04-20T00:23:00+03:00

внуково (аэропорт)

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русская православная церковь

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3, передает корреспондент РИА Новости.Его передали представителям епархий Русской православной церкви и отправили в храм Христа Спасителя для пасхального богослужения.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году православные отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В храме огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла в Иерусалим накануне. Его привезут в города приграничных областей — Белгород, Брянск, Курск — и в десятки других. В столице огонь доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а затем передадут в 15 московских храмов. По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню. ФАП доставляет его в Москву к Пасхе с 2003 года. Также фонд по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

https://ria.ru/20250419/paskha-1858675417.html

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