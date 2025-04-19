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Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
23:21 19.04.2025 (обновлено: 00:23 20.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ogon-2012325807.html
Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково
Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково - РИА Новости, 20.04.2025
Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково
Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-19T23:21:00+03:00
2025-04-20T00:23:00+03:00
внуково (аэропорт)
религия
иерусалим
москва
россия
иисус христос
русская православная церковь
фонд андрея первозванного
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3, передает корреспондент РИА Новости.Его передали представителям епархий Русской православной церкви и отправили в храм Христа Спасителя для пасхального богослужения.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году православные отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В храме огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла в Иерусалим накануне. Его привезут в города приграничных областей — Белгород, Брянск, Курск — и в десятки других. В столице огонь доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а затем передадут в 15 московских храмов. По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню. ФАП доставляет его в Москву к Пасхе с 2003 года. Также фонд по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
https://ria.ru/20250419/paskha-1858675417.html
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внуково (аэропорт), иерусалим, москва, россия, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, брянск, белгород
Внуково (аэропорт), Религия, Иерусалим, Москва, Россия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники, Брянск, Белгород
Самолет с Благодатным огнем приземлился в аэропорту Внуково

Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в аэропорту Внуково-3

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВстреча благодатного огня в аэропорту Внуково
Встреча благодатного огня в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Встреча благодатного огня в аэропорту Внуково
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3, передает корреспондент РИА Новости.
Его передали представителям епархий Русской православной церкви и отправили в храм Христа Спасителя для пасхального богослужения.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
Вчера, 00:49
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году православные отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
В храме огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла в Иерусалим накануне. Его привезут в города приграничных областей — Белгород, Брянск, Курск — и в десятки других. В столице огонь доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а затем передадут в 15 московских храмов.
По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню. ФАП доставляет его в Москву к Пасхе с 2003 года. Также фонд по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Храме Рождества Христова под Минском - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Что можно и нельзя делать на Пасху: традиции, народные приметы и суеверия
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РелигияВнуково (аэропорт)ИерусалимМоскваРоссияИисус ХристосРусская православная церковьФонд Андрея ПервозванногоРелигиозные праздникиБрянскБелгород
 
 
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