https://ria.ru/20250419/ogon-2012301121.html

Благодатный огонь доставят в Москву на самолете "Роскосмоса"

Благодатный огонь доставят в Москву на самолете "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.04.2025

Благодатный огонь доставят в Москву на самолете "Роскосмоса"

Самолёт "Роскосмоса" Ту-204 "Сергей Королев", на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Москву Благодатный огонь, обычно перевозит космонавтов... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T18:45:00+03:00

2025-04-19T18:45:00+03:00

2025-04-19T19:08:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самолёт "Роскосмоса" Ту-204 "Сергей Королев", на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Москву Благодатный огонь, обычно перевозит космонавтов на Байконур и встречает их в Караганде, рассказал РИА Новости командир воздушного судна Игорь Бортников. "Я искренне поздравляю всех с великим праздником (Воскресения Христова - ред.), со схождением Благодатного огня. В этом году наша компания "Роскосмос", Центр подготовки космонавтов удостоены великой чести доставить Благодатный огонь со Святой Земли в Москву. Лично мне и экипажу оказана большая честь доставить Благодатный огонь на самолете российского производства Ту-204, на котором мы выполняем полеты по перевозке космонавтов на Байконур и встречам в Караганде", - сказал Бортников. По его словам, эта ситуация символична, "так как среди космонавтов очень много православных верующих". "Я вас всех поздравляю. Слава Богу, что Благодатный огонь в этом году в очередной раз сошел - он доказал, что жизнь вечная, она побеждает смерть. С праздником!" - заключил собеседник агентства. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане встречают Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) по благословению патриарха Московского и всея Руси доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву. В этом году Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя и передадут в 15 других храмов Москвы, а также представителям епархий Русской церкви, которые доставят огонь в том числе в города приграничных областей РФ - Белгород, Брянск, Курск.

https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

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Бортников: Благодатный огонь доставят в Москву на самолете, перевозящем космонавтов Самолет "Роскосмоса" Ту-204 "Сергей Королев", на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Москву Благодатный огонь, обычно перевозит космонавтов на Байконур и встречает их в Караганде. Об этом рассказал РИА Новости командир воздушного судна Игорь Бортников. 2025-04-19T18:45 true PT1M14S

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москва, байконур (город), караганда, сергей королев, роскосмос, фонд андрея первозванного, ту-204