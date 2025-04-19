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Благодатный огонь доставят в Москву на самолете "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
18:45 19.04.2025 (обновлено: 19:08 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ogon-2012301121.html
Благодатный огонь доставят в Москву на самолете "Роскосмоса"
Благодатный огонь доставят в Москву на самолете "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.04.2025
Благодатный огонь доставят в Москву на самолете "Роскосмоса"
Самолёт "Роскосмоса" Ту-204 "Сергей Королев", на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Москву Благодатный огонь, обычно перевозит космонавтов... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:45:00+03:00
2025-04-19T19:08:00+03:00
религия
москва
байконур (город)
караганда
сергей королев
роскосмос
фонд андрея первозванного
ту-204
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самолёт "Роскосмоса" Ту-204 "Сергей Королев", на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Москву Благодатный огонь, обычно перевозит космонавтов на Байконур и встречает их в Караганде, рассказал РИА Новости командир воздушного судна Игорь Бортников. "Я искренне поздравляю всех с великим праздником (Воскресения Христова - ред.), со схождением Благодатного огня. В этом году наша компания "Роскосмос", Центр подготовки космонавтов удостоены великой чести доставить Благодатный огонь со Святой Земли в Москву. Лично мне и экипажу оказана большая честь доставить Благодатный огонь на самолете российского производства Ту-204, на котором мы выполняем полеты по перевозке космонавтов на Байконур и встречам в Караганде", - сказал Бортников. По его словам, эта ситуация символична, "так как среди космонавтов очень много православных верующих". "Я вас всех поздравляю. Слава Богу, что Благодатный огонь в этом году в очередной раз сошел - он доказал, что жизнь вечная, она побеждает смерть. С праздником!" - заключил собеседник агентства. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане встречают Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) по благословению патриарха Московского и всея Руси доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву. В этом году Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя и передадут в 15 других храмов Москвы, а также представителям епархий Русской церкви, которые доставят огонь в том числе в города приграничных областей РФ - Белгород, Брянск, Курск.
https://ria.ru/20250419/ogon-2012241874.html
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
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Бортников: Благодатный огонь доставят в Москву на самолете, перевозящем космонавтов
Самолет "Роскосмоса" Ту-204 "Сергей Королев", на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Москву Благодатный огонь, обычно перевозит космонавтов на Байконур и встречает их в Караганде. Об этом рассказал РИА Новости командир воздушного судна Игорь Бортников.
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москва, байконур (город), караганда, сергей королев, роскосмос, фонд андрея первозванного, ту-204
Религия, Москва, Байконур (город), Караганда, Сергей Королев, Роскосмос, Фонд Андрея Первозванного, Ту-204
Благодатный огонь доставят в Москву на самолете "Роскосмоса"

Благодатный огонь доставят в Москву на самолете, обычно перевозящем космонавтов

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Самолёт "Роскосмоса" Ту-204 "Сергей Королев", на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Москву Благодатный огонь, обычно перевозит космонавтов на Байконур и встречает их в Караганде, рассказал РИА Новости командир воздушного судна Игорь Бортников.
"Я искренне поздравляю всех с великим праздником (Воскресения Христова - ред.), со схождением Благодатного огня. В этом году наша компания "Роскосмос", Центр подготовки космонавтов удостоены великой чести доставить Благодатный огонь со Святой Земли в Москву. Лично мне и экипажу оказана большая честь доставить Благодатный огонь на самолете российского производства Ту-204, на котором мы выполняем полеты по перевозке космонавтов на Байконур и встречам в Караганде", - сказал Бортников.
Лампады, в которых доставляют Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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По его словам, эта ситуация символична, "так как среди космонавтов очень много православных верующих". "Я вас всех поздравляю. Слава Богу, что Благодатный огонь в этом году в очередной раз сошел - он доказал, что жизнь вечная, она побеждает смерть. С праздником!" - заключил собеседник агентства.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане встречают Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) по благословению патриарха Московского и всея Руси доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву.
В этом году Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя и передадут в 15 других храмов Москвы, а также представителям епархий Русской церкви, которые доставят огонь в том числе в города приграничных областей РФ - Белгород, Брянск, Курск.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
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РелигияМоскваБайконур (город)КарагандаСергей КоролевРоскосмосФонд Андрея ПервозванногоТу-204
 
 
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